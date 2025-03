En esta jornada, además del equipo anfitrión, participaron las formaciones de la Asociación Deportiva y Cultural y de la Academia Crack Fútbol Total.

Como parte del respaldo al deporte local, el municipio realiza la entrega de elementos a cada institución que oficia de local en esta edición de la Copa. En esta oportunidad, el Club Atlético Unión recibió dos luces LED y tres pelotas oficiales. Los encargados de entregar estos aportes, en representación de la comunidad crespense, fueron Miguel Berns, de la Subdirección de Deportes, y Francisco Morales, coordinador de las Escuelas Municipales de Deportes. En el acto también estuvieron presentes Walter García, presidente de Unión, y su capitán Sebastián Prediger, además de Gabriel Bernhardt, presidente de Cultural, y su capitán Martín Gay.

Resultados de la jornada

En una jornada llena de emociones, los encuentros dejaron los siguientes resultados:

Sub 17: Unión 1 - Cultural 1

(Goles: Exequiel Díaz - Unión / Tomás Spehgt - Cultural)

Primera mujeres: Unión 1 - Academia Crack Fútbol Total 5

(Goles: Micaela Gareis - Unión / Belén Cáceres, Sarai Vergara -3- y Priscila Oris - Academia Crack)

Primera varones: Unión 5 - Cultural 0

(Goles: Lautaro Osuna, Emanuel Schmidt, Mauro Silva, Marcos Leicker y Joaquín Rodríguez - Unión)

Tabla de posiciones

Categorías masculinas (Sumatoria S17, S20 y Primera)

Unión - 13 pts

Cultural - 4 pts

Sarmiento - 0 pts

Categoría femenina (Primera)

Academia Crack Fútbol Total - 3 pts

Unión - 3 pts

Sarmiento - 0 pts

Próxima fecha

El próximo encuentro se disputará el domingo 9 de marzo, desde las 16:30, en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’ de Cultural, con la siguiente programación:

Cultural vs. Sarmiento (Sub 17, Sub 20 y Primera varones)

Academia Crack Fútbol Total vs. Sarmiento (Primera mujeres)

Horarios de los partidos

16:30 Sub 17 (dos tiempos de 25 minutos)

17:45 Sub 20 (dos tiempos de 30 minutos)

19:15 Primera mujeres (dos tiempos de 30 minutos)

20:30 Primera varones (dos tiempos de 35 minutos)

La Agrícola Regional presente en la Copa

En el marco de su 115° aniversario, La Agrícola Regional Coop. Ltda. se suma a la novena edición de la Copa Ciudad de Crespo, reafirmando su compromiso con la comunidad y el deporte local. Como parte de esta celebración, la cooperativa premiará al equipo campeón con un trofeo especial, resaltando su apoyo a los clubes y su vínculo con la región.