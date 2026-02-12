Verano en Crespo
La Copa Ciudad de Crespo 2026 ya tiene agenda confirmada
La Copa Ciudad de Crespo definió su calendario deportivo para la edición 2026, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la pasión por los colores de su equipo favorito y vivir a pleno las noches de verano al aire libre.
La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Crespo y cuatro instituciones locales: Club Atlético Sarmiento, Asociación Deportiva y Cultural, Club Atlético Unión y La Academia Crack Fútbol Total.
En ambos certámenes —femenino y masculino— el valor de la entrada será de $5.000. Los menores de 12 años ingresarán gratis presentando DNI. La recaudación quedará para la institución que oficie de local en cada jornada, que además dispondrá de servicio de cantina.
Copa Ciudad de Crespo – Femenina
El certamen femenino contará con un triangular a una rueda entre los tres elencos locales que se preparan para afrontar la temporada en sus respectivas ligas. El equipo que más puntos sume será el campeón.
Primera fecha
Viernes 20 de febrero
Club Atlético Sarmiento vs. La Academia Crack Fútbol Total
Estadio “Don César Bione”
21:00 – Primera División (dos tiempos de 40 minutos)
Preliminares:
- 19:00 – Infantil 2020 (Sarmiento vs Cultural)
- 20:00 – Infantil 2021 (Sarmiento vs Cultural)
Segunda fecha
Viernes 27 de febrero
Club Atlético Unión vs. Club Atlético Sarmiento
Estadio “Mundialista 25 de Agosto”
21:00 – Primera División (dos tiempos de 40 minutos)
Preliminares formativas femeninas:
- 19:00 – Sub 12 (dos tiempos de 10’)
- 19:30 – Sub 14 (dos tiempos de 15’)
- 20:10 – Sub 16 (dos tiempos de 20’)
Tercera fecha
Viernes 6 de marzo
La Academia Crack Fútbol Total vs. Club Atlético Unión
Estadio “Eduardo Stieben Wirth”
21:00 – Primera División (dos tiempos de 40 minutos)
Preliminares:
- 19:00 – Sub 12
- 19:30 – Sub 14
- 20:10 – Sub 16
Copa Ciudad de Crespo – Masculino
En el certamen masculino participarán tres instituciones y la tabla general sumará los puntos obtenidos en las categorías Sub 17, Sub 20 y Primera División.
Formato de cada jornada
- 19:00 – Sub 17 (dos tiempos de 20’)
- 20:00 – Sub 20 (dos tiempos de 25’)
- 21:00 – Preliminares amistosos (categorías 2018 y 2019)
- 21:30 – Primera División (dos tiempos de 35’)
Primera fecha
Miércoles 25 de febrero
Asociación Deportiva y Cultural vs. Club Atlético Unión
Estadio “Eduardo Stieben Wirth”
Segunda fecha
Miércoles 4 de marzo
Club Atlético Sarmiento vs. Asociación Deportiva y Cultural
Estadio “Don César Bione”
Tercera fecha
Miércoles 11 de marzo
Club Atlético Unión vs. Club Atlético Sarmiento
Estadio “Mundialista 25 de Agosto”