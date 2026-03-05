La Cooperativa La Ganadera llevó adelante el pasado sábado 28 de febrero la 1ª Expo La Ganadera 2026, una jornada destinada al sector agropecuario que se desarrolló en el establecimiento “El Pilar”, ubicado en la localidad de General Ramírez. La propuesta reunió a productores, técnicos, empresas proveedoras y público vinculado a la actividad, en un espacio orientado a la actualización técnica, el intercambio y la presentación de herramientas productivas.

Durante la jornada se presentaron tecnologías, servicios y propuestas que la cooperativa ofrece a sus asociados, además de espacios de capacitación y demostraciones vinculadas al trabajo en el campo.

En diálogo con el periodista Gregorio Sesa (FM Campo y Ciudad), el presidente de la entidad, Fabián Leichner, destacó la convocatoria lograda en esta primera edición del evento.

“Arrancando nuestra primera Expo, contento. Se nos dio también en el predio donde estamos, que es un predio que adquirió la cooperativa con productores, un sistema asociativo que estamos impulsando. Es un lugar accesible, un lugar lindo, y la verdad que ha quedado muy linda la muestra”, expresó.

Según detalló, durante la mañana la concurrencia ya rondaba el millar de asistentes, con expectativa de mayor participación a lo largo de la tarde. “Estamos hablando de mil y pueden llegar más personas a la tarde. La verdad que muy contento”, señaló.

Una propuesta integral para el productor

La exposición buscó reunir en un mismo espacio gran parte de las herramientas y servicios que la cooperativa brinda a sus socios. Entre ellos se destacaron semilleros, tecnologías aplicadas al agro, asesoramiento técnico y la presencia de empresas proveedoras, además de instancias de capacitación con información práctica para el productor.

“La idea era tratar de reunir gran parte de las cosas que ofrece la cooperativa, tenerlo todo junto para que socios, amigos y clientes vengan a ver”, explicó Leichner.

El dirigente remarcó que la muestra reflejó el trabajo realizado durante la campaña, incluso en un contexto marcado por condiciones climáticas variables. “A veces uno tiene que mostrar rendimiento, pero también hacerlo similar a como lo hace el productor en el día a día, incorporando tecnología. Es hacer un poco como vino el año, con las condiciones”, indicó.

En ese sentido, destacó el buen estado de los cultivos exhibidos durante la jornada. “Ha sido un año lindo, los cultivos están lindos, y eso hace que uno pueda mostrar las distintas variedades de semilleros que están presentes”, afirmó.

Impulso al sector ganadero

Uno de los ejes principales de la Expo fue el fortalecimiento del área ganadera dentro de la cooperativa. Según explicó Leichner, se viene trabajando en asesoramiento técnico y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

“La parte ganadera es fundamental para nosotros. Estamos haciendo mucho asesoramiento a nuestros productores, trabajando con tecnologías nuevas, hasta con drones para la ganadería, con nuestro balanceado y el rendimiento que hace”, detalló.

En ese marco, durante la jornada también se presentó formalmente un plan ganadero destinado a potenciar el trabajo con los productores asociados.

“La decisión política es estar cada vez más cerca del productor, brindarle herramientas. Y el productor lo está aceptando, lo adquiere, y eso nos deja tranquilos”, sostuvo.

Un crecimiento sostenido

Consultado sobre el presente institucional de la cooperativa, el presidente de La Ganadera aseguró que la entidad atraviesa un momento favorable, respaldado por el crecimiento sostenido de su base de asociados.

“Yo diría que sí, que estamos en un momento excelente, porque los números son los que te avalan”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en la última asamblea se incorporaron más de 200 nuevos asociados, mientras que el año anterior se habían sumado más de 100.

“Es el ADN de la cooperativa. Antes, cada tanto llegaba una solicitud. Hoy, en cada reunión de consejo tenemos un montón”, explicó.

Incluso señaló que en cada encuentro del Consejo de Administración se reciben entre 10 y 20 pedidos de ingreso. “Tener 10, 15 o hasta 20 solicitudes nuevas en cada reunión es difícil de ver. Es un trabajo que se incorporó como ADN dentro de la cooperativa para seguir creciendo”, expresó.

Finalmente, Leichner destacó el rol del equipo humano de la institución en este proceso de expansión. “Eso costó el trabajo de toda nuestra gente, que es fundamental para esto”, concluyó.

Con esta primera edición de la Expo, La Ganadera busca consolidar un espacio de referencia regional, fortaleciendo el vínculo con sus asociados y promoviendo herramientas técnicas y comerciales que contribuyan al desarrollo del sector agropecuario.