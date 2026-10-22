Ante la circulación de una información que advertía sobre presuntos niveles elevados de arsénico en el agua potable de Seguí, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable, Gabriel Cabrera, brindó precisiones sobre los análisis realizados y los controles que se llevan adelante en la localidad.

En diálogo con el sitio web Seguí Noticias, Cabrera explicó que se analizaron muestras de agua de distintos sectores de la red y pozos de abastecimiento, con el objetivo de conocer los niveles registrados en cada punto.

Desde la entidad señalaron que los resultados de laboratorio se encuentran disponibles para su consulta, en el marco de las acciones destinadas a informar a los socios sobre la calidad del agua distribuida.

Qué muestran los análisis de agua

Los estudios fueron realizados por la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, que emitió los certificados correspondientes a las muestras recolectadas en la localidad durante octubre de 2026.

Según se informó, los resultados incluyen mediciones de arsénico en distintos puntos del sistema de abastecimiento. Los certificados consignan como referencia un rango de entre 0,01 y 0,05 miligramos por litro (mg/l).

Para interpretar estos valores es necesario considerar los resultados específicos de cada muestra y los criterios establecidos por la normativa sanitaria vigente. La información disponible para esta nota no detalla los valores individuales registrados en los distintos pozos y sectores de la red.

Por otra parte, un análisis bacteriológico realizado en agosto de 2026 sobre una muestra de la red informó ausencia de coliformes totales, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. El recuento de bacterias aerobias fue de 360 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml), por debajo del máximo de 500 UFC/ml indicado en ese certificado.

Los informes están disponibles para los socios

Desde la Cooperativa de Agua Potable indicaron que los certificados de los estudios realizados durante octubre se encuentran exhibidos en la institución, para que los socios puedan consultar la documentación.

La difusión de los resultados busca aportar información ante la preocupación generada por las versiones sobre la presencia de arsénico en el agua de Seguí.

La evaluación de la calidad del agua requiere considerar los resultados de laboratorio, los parámetros sanitarios aplicables y la continuidad de los controles. En ese sentido, la disponibilidad de los informes permite que los usuarios conozcan la documentación correspondiente a las muestras analizadas.

Qué ocurre si un pozo registra valores elevados

Cabrera también explicó el procedimiento que se aplica cuando se detectan niveles de arsénico cercanos al límite permitido en alguno de los pozos utilizados para el abastecimiento.

Según detalló, en esos casos el pozo se retira preventivamente de servicio y se realiza el tratamiento correspondiente. Una vez que los valores se normalizan, vuelve a utilizarse para suministrar agua potable.

Desde la entidad señalaron que, hasta el momento, esa situación no se ha registrado en la localidad.

La Cooperativa destacó la importancia de sostener los controles periódicos y mantener informada a la comunidad sobre los resultados, en una cuestión directamente vinculada con la salud pública.