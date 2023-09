La Congregación Marista acordó con la Municipalidad de Nogoyá suspender el homenaje a Eugenio Dallinger, un hermano marista que fue fundador del Colegio San Miguel de esa ciudad, previsto para el 29 del actual, luego de que se conociera una denuncia por abuso en contra del religioso, fallecido en 2018.

El Hno. Marista Gonzalo Santa Coloma, responsable del Protocolo de Protección de los Derechos de la Infancia de la orden católica, llegó de Mendoza a Nogoyá para abordar la delicada situación. Se entrevistó en la mañana del lunes con el intendente Rafael Cavagna con quien acordaron suspender el homenaje a Sciara.

“Nuestra finalidad no es acusar a nadie, sino sostener a la persona que ha sido vulnerada”, sostuvo el delegado de los maristas. «Lamentablemente, el motivo por el cual surge esta expresión, que no es una denuncia, sino una expresión de haber sido afectado por el hermano que está muerto, no se hizo antes. Y en Argentina estos casos prescriben», agregó Santa Coloma. «Pero en el abuso siempre hay una diferencia de poder, sea por la fuerza, por autoridad o por personalidad social, y por eso siempre es difícil contarlo, más para un chico, y para una persona grande también», planteó Santa Coloma durante una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Colegio San Miguel.

“La persona Sciara nombra o cita varias otras personas (como víctimas de los abusos). Yo no sé si tiene autorización para hacerlo. No es gratuito eso. Si esta movida no permite tener un contacto con esta gente, es muy difícil avanzar. Tampoco me puedo inmiscuir. No es un tema cualquiera. No es que yo sustraje un teléfono celular. Han tomado mi cuerpo. Tengo derecho a preservarme. Sciara lo puso en público. Él es responsable de ponerlo en público. ¿Pero los otros? Es muy difícil”, completó.

Señaló que si el denunciante acepta asistencia psicológica o psiquiátrica de la congregación marista, se le brindará. “Lo que no hacemos nunca es pagar una indemnización por eso. Porque puede interpretarse una compra de silencio. Y para nada es así. Pero sí pagar psiquiatra o psicólogo. Podemos ofrecerle toda la ayuda. Pero el pagar no porque no puede ser bien interpretado”, subrayó.

Santa Coloma acordó con el intendente Cavagna que el viernes 29 del actual no habrá homenaje a Dallinger, tal como estaba previsto ni se inaugurará un busto en la plazoleta Champagnat. “Homenajear a un persona que tiene sobre sus espaldas una denuncia de esta naturaleza a nadie le parece adecuado. El intendente estuvo de acuerdo en postergarlo por ahora”.