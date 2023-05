Hasenkamp- El martes a las 20:30 se realizó una multitudinaria movilización convocada por los propios vecinos, cansados de hechos de inseguridad que sufren casi a diario y que –llamativamente- tienen en casi todos los casos a los mismos protagonistas. Los conocen con nombre y apellido, viven allí.

Hubo un hecho que se produjo el sábado 21 de enero, siendo las víctimas los integrantes de la familia Quiroz, quienes ya habían sufrido un hecho de similares características hace apenas unas semanas, en medio de la Navidad.

Los vecinos autoconvocados se concentraron en el mástil de la plaza principal, para reclamar por la inacción de la justicia ante delincuentes que son detenidos reiteradamente pero recuperan su libertad por decisión fiscal.

La intención fue “respaldar el trabajo de la policía, quienes han logrado allanar, encontrar cosas robadas y arrestar a los delincuentes, que vuelven libres por disposición judicial. El paso es unirse todos para que la justicia escuche la voz del pueblo”, señalaron en la convocatoria.

Plantearon que el objetivo fue juntar firmas para acompañar el petitorio. “Esto se debe hacer en conjunto, para que se tome en serio la problemática de nuestro pueblo ante hechos delictivos realizados por las mismas personas”, señalaron.

Uno de los oradores fue el último damnificado, José Quiroz. Se sumó también la viceintendenta María Josefina Leiva Chaves, a cargo del Ejecutivo en estos días por el tiempo de vacaciones del presidente municipal Hernán Kisser.

Bronca

Vecinos remarcaron a Paralelo 32 que “Son muchos robos y siempre con similares características. Dan vuelta las casas buscando dinero. No te podés quedar con tranquilidad al salir, porque te barretean y entran. Todos sabemos quiénes son, tienen denuncias, pero entran por una puerta y salen por la otra. No es un problema de la Policía, sino de la Justicia. La Policía los puede detener, pero es la Justicia la que no toma cartas en el asunto y les permite entrar y salir en horas”.

Reconocieron que en los últimos días se hicieron varios allanamientos y se encontraron elementos robados no solo relacionados con los últimos hechos, sino con otros anteriores también. “Van a Fiscalía y vuelven al instante. Es un padre con sus dos hijos –un menor y el otro mayor- y amigos de ellos –todos mayores de edad- que delinquen desde chicos. Cada vez con hechos más graves. En estos últimos casos no estuvo involucrado el papá, pero sí el resto. Lo que sí, el padre quedó detenido luego de amenazar a los damnificados del último sábado –José Quiroz y su familia- quienes estaban radicando la denuncia. Tienen varias causas no solo en Hasenkamp sino también en María Grande”, confirmó una de las fuentes consultadas por este semanario.

“Pedimos que se haga algo, porque ya hablamos de hechos con armas blancas. No queremos esperar a que haya heridos o algo peor, que no podamos salir tranquilos y que no podamos controlar a cinco personas que todos conocemos. El historial es largo”, agregaron.

No paran ni en Navidad

Con Quiroz no hubo escrúpulos. Ni en Navidad respetaron el ‘espíritu del día’. Al volver al hogar para entregar los regalos de ‘Papá Noel’ a sus chicos, José se encontró con la bronca y angustia de que le habían barreteado la casa, llevándose dinero.

Entonces puso rejas, se preocupó por la seguridad de su casa, pero ahora le volvieron a robar, cuando estaban disfrutando de un evento el sábado por la noche. Sin embargo, esta vez el desenlace fue diferente, ya que un vecino le avisó lo que estaba pasando y cuando llegó a la casa, los encontró. Intentaron apuñalarlo dos veces y finalmente escaparon. Él los corrió, los identificó y denunció con nombre y apellido.

“Pedimos seguridad, ya estamos hablando de hechos con armas blancas. Son los mismos cuatro o cinco de siempre. Queremos respuestas. Es en escalada la violencia, hay que frenarlo antes de lamentar un hecho fatal”, reclama la comunidad.

Palabras de Aguiar y Quiroz

Ante la consulta de este medio, el Comisario Sergio Aguiar explicó a Paralelo 32 que “A los acusados los detenemos, acumulan causas, pero salen rápidamente. La gente ve esa situación y está cansada naturalmente. Se sienten impotentes. En Hasenkamp tienen al día de hoy 19 causas y en María Grande son 7 más. Sin embargo, siguen en la calle. Es difícil así. Por eso también desde nuestro rol institucional decidimos estar presentes en el encuentro de vecinos”.

El damnificado José Quiroz indicó a este medio que “El lunes mantuvimos una reunión en el Concejo Deliberante con representantes del Municipio, la comisaría y la Jefatura Departamental de Policía, sumándose incluso también desde su lugar el senador provincial Juan Carlos Kloss, que se puso a disposición, buscando respuestas por vía legal, contando en nuestro caso la situación y la impotencia que sentimos. Somos muchos los últimos damnificados y nos han citado para dialogar y ver qué se puede hacer. Muchos por miedo no querían hacer nada, pero yo decidí no callarme más. Los encontré adentro, no quiero más eso”, dijo.

Estuvieron el Subjefe Departamental de la Policía de Entre Ríos, Crio. Inspector Miguel Retamar; el Jefe de División de Operaciones y Seguridad, Crio. Inspector Esteban Riquelme; el Comisario local, Sergio Aguiar; el Senador Provincial Juan Carlos Kloss, concejales, autoridades municipales y vecinos damnificados.

La viceintendenta entregó una nota al Subjefe Departamental de la Policía de Entre Ríos solicitando móviles y personal para reforzar el trabajo de la policía. Se acordó además maximizar la seguridad para las noches de carnaval. El comisario local recalcó la importancia de que los vecinos llamen a la Policía ante cualquier situación sospechosa.

En Navidad

Quiroz detalló a nuestro cronista que “El primer ingreso a mi casa fue entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Volvimos después de pasar las Fiestas con nuestros familiares y nos encontramos con ese panorama. Habían entrado por la ventana del frente, sustrayendo dinero y revolviendo la casa. Hicimos la denuncia correspondiente en ese momento. No se tomaron huellas en ese primer momento, pero ahora que tuvimos el casamiento de un amigo vivimos una situación similar. Me avisó mi vecino que la perra toreaba, alterada, y que se había escuchado un ruido en el portón. Fui a mi domicilio y vi a un hombre, en el fondo. Prendí la linterna de mi celular, alumbré el pasillo y estaba esta persona con otra más saliendo por una ventana de mi casa. Intenté detenerlos y uno de ellos intentó apuñalarme, por suerte fallando. El otro se fue corriendo, pasó por el costado mientras el otro volvió a intentar apuñalarme, esta vez cerca de la cara”. “Vengo con un problema de salud, en una de mis rodillas, razón por la que no los pude correr. Sí los reconocí. La llamé a mi señora que estaba en el salón, y estas personas viven justo enfrente de ese lugar, por lo que ella vio como volvían corriendo a su domicilio junto a dos más que seguramente habían hecho de campana. Hice la denuncia y en la comisaría me encontré con el padre de estos chicos, que había sido citado. Discutimos, me amenazó de muerte a mí y a mi familia. Esto no puede seguir pasando, es momento de despertar y decir basta. Como pueblo y sociedad debemos hacer algo”, recalcó.