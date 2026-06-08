Desde el 19 de noviembre, la Sala de Usos Múltiples de la Comuna de General Racedo (Pueblo El Carmen), luce el nuevo escudo que fue diseñado por el Área de Cultura con la colaboración de personal de Obras Públicas.

En diálogo con Paralelo 32, Julio Demartín, Presidente Comunal señaló que, “nos propusimos cambiarle la cara a los edificios comunales, y aquí uno de los resultados”, y agregó que “Racedo no contaba con un escudo, así que el Área de Cultura desarrolló un proyecto, el cual fue aprobado por el Concejo Comunal y ahora representa a nuestra comunidad”.

Escudo

Los Laureles: Simbolizan gloria y triunfo

Estación de Ferrocarril: Hace referencia a la historia del pueblo

El Sol: Simboliza luz y energía

Los Silos: Representan el trabajo y el progreso de un pueblo desconocido que resurgió del esfuerzo de su gente, y de quienes vinieron a brindar un futuro mejor

Lazos Entrelazados: Sus colores hacen referencia a la Bandera Argentina y la de Entre Ríos

General Racedo: Nombre de la localidad.