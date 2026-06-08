Entre Ríos
La Comuna de Racedo cuenta con su propio escudo
Desde el 19 de noviembre, la Sala de Usos Múltiples de la Comuna de General Racedo (Pueblo El Carmen), luce el nuevo escudo que fue diseñado por el Área de Cultura con la colaboración de personal de Obras Públicas.
En diálogo con Paralelo 32, Julio Demartín, Presidente Comunal señaló que, “nos propusimos cambiarle la cara a los edificios comunales, y aquí uno de los resultados”, y agregó que “Racedo no contaba con un escudo, así que el Área de Cultura desarrolló un proyecto, el cual fue aprobado por el Concejo Comunal y ahora representa a nuestra comunidad”.
Escudo
Los Laureles: Simbolizan gloria y triunfo
Estación de Ferrocarril: Hace referencia a la historia del pueblo
El Sol: Simboliza luz y energía
Los Silos: Representan el trabajo y el progreso de un pueblo desconocido que resurgió del esfuerzo de su gente, y de quienes vinieron a brindar un futuro mejor
Lazos Entrelazados: Sus colores hacen referencia a la Bandera Argentina y la de Entre Ríos
General Racedo: Nombre de la localidad.