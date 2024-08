¿Cómo entender lo que está pasando en la economía argentina? El ciudadano medio, que no conoce los aspectos técnicos de la economía y las finanzas, suele perderse a los 30 segundos de cualquier explicación en los medios audiovisuales, orales y redes sociales. Hay muchos tecnicismos y gráficos que no se entienden y no nos explican por qué estamos donde estamos y por qué el gobierno hace lo que hace.

Para saber qué está pasando en pocas líneas, podemos rescatar una explicación del economista Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, que transformó en un trilema los dilemas económicos que no está solucionando el gobierno de Javier Milei.

Un trilema es un concepto de análisis lógico y metodológico que establece tres variables en determinada situación interdependiente. Adicionalmente, el trilema tiene la condición de que si se pueden resolver positivamente un par de esas variables, la tercera queda sin resolver, no importa qué par se tome.