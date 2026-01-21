“¡Vamos, vos podés!”, se escucha con entusiasmo en el Parque Evangélico Los Paraísos. Ese aliento, que rompe el silencio de la mañana, refleja el espíritu de la colonia para personas con discapacidad que este año reúne a 45 participantes en una propuesta impulsada por la Municipalidad de Crespo.

La actividad se desarrolla los martes y jueves, y cada quince días los viernes, con el objetivo principal de que los asistentes aprendan a desenvolverse y defenderse en el agua, además de compartir un espacio de recreación y socialización con otros adolescentes, jóvenes y adultos.

La viceintendente Jacinta Eberle visitó la colonia y destacó el valor de la iniciativa. “Es una actividad muy valiosa para las personas con discapacidad. Una de las acompañantes señaló que la chica que asiste se siente muy a gusto porque comparte con otras personas que atraviesan situaciones similares. Es un lugar de encuentro con pares de su edad, algo que muchas veces no tienen si no existiera esta posibilidad”, expresó.

También participó de la jornada la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, quien remarcó una de las particularidades de esta edición: “Hay varios jóvenes, incluso algunos adolescentes, que participan por primera vez”. Además, subrayó el rol fundamental de las familias. “Es para destacar la predisposición que tienen para organizarse y garantizar que los chicos puedan asistir, muchas veces acompañados por un referente familiar o acompañante. No se trata solo de venir, sino de que el trabajo sea realmente efectivo. Ese acompañamiento es muy valioso”, sostuvo.

Por su parte, el subdirector de Deportes, Francisco Morales, se refirió a la importancia de este tipo de propuestas, tanto en la colonia para personas con discapacidad como en las destinadas a adultos mayores e infantiles. Indicó que uno de los aspectos que se renueva cada año es el cuerpo docente, lo cual también resulta positivo. “Los profesores de nuestra ciudad se van capacitando para trabajar con personas con discapacidad, con diferentes discapacidades motrices, y deben adaptar sus clases. Es una experiencia muy enriquecedora para ellos”, señaló.

Finalmente, Morales resaltó el objetivo municipal de generar espacios inclusivos para todas las edades. “Participan personas de entre 15 y 50 años, y está bueno que se integren y puedan desarrollar distintas actividades durante el verano”, concluyó.