Nogoyá.- Días atrás se conoció que la Cooperativa Apícola La Colmena pudo obtener el registro para su marca “Colmenas del Litoral” y así poder continuar expandiendo sus mercados y poniendo en valor un producto propio de la región centro de la provincia.

José Perelló, presidente de la cooperativa, recordó a Paralelo 32 que en el año 2021 tras la contratación de una licenciada en comercio exterior comenzaron a trabajar cuestiones del mercado externo, “por eso el año pasado logramos cinco exportaciones a Republica Checa, Estados Unidos y España. Eso fue el primer paso y luego de concretar esas ventas comenzamos a trabajar el proyecto para darle valor a nuestra marca con miel fraccionada en envases de vidrio de 500 gramos, con rótulos diseñados por empresas de Nogoyá” contó el presidente de La Colmena, explicando que este asesoramiento los posicionó en un escenario para darle mejor recibimiento en el mercado externo, “por eso comenzamos las gestiones para la inscripción en el registro de marca del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Afortunadamente días atrás, casualmente en la semana de la miel, nos comunicaron la aprobación y el certificado de marca registrada para Colmenas del Litoral”.

Ya con la marca en registro, José Perelló asegura que tendrán una mayor representatividad en el mercado interno y externo, les otorga prestigio y pensando en un futuro mejor con mayor volumen de venta y nuevos mercados; les garantiza que nadie podrá utilizar esa marca. “Es un escalón más en la representatividad del producto, ya que son muy pocas las empresas apícolas que tienen su marca registrada, la mayoría utiliza nombres de fantasía” acota.

Producción afectada por la sequía

Al ser consultado sobre los volúmenes previstos a exportar en la presente temporada, la autoridad de La Colmena lamenta que esta temporada no tuvieron producción por los efectos de la sequía, “este año no vamos a llegar a exportar. Tal vez completemos un contenedor, a diferencia del anterior que fueron cinco, no conseguimos volumen para ofrecer al mercado internacional. El productor al tener poca producción optar por vender en el mercado local, que cobra a los quince días, siendo que en el mercado externo desde el momento que se inicia el contrato hasta que el productor cobra pasan entre 60 y 90 días. Eso con el efecto inflacionario actual y sabiendo que el valor de la miel va cotizada según dólar oficial que está regulado, no es conveniente vender al exterior. Hoy la mayoría de los productores necesitan liquidar el producto para salvar sus gastos” explicaron desde La Colmena.