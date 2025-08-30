Victoria.- En septiembre la grey católica victoriense, unida a todos los fieles que llegan para la especial ocasión, vive uno de sus momentos más significativos del año: la Novena y Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de Aránzazu, que este 2025 tendrá un matiz especial al celebrarse los 150 años del templo parroquial.

Según pudo saber Paralelo32 al acceder al Programa Oficial, las celebraciones comenzarán el sábado 30 de agosto con la primera misa de la Novena y se extenderán hasta el lunes 8 de septiembre, día central de la Fiesta Patronal y solemnidad de la Natividad de la Virgen María.

Cada jornada tendrá una misa dedicada a distintas instituciones, comunidades y movimientos de la ciudad y la región, con sacerdotes invitados que predicarán bajo el lema “María, contigo peregrinamos en la esperanza”. Además, todos los días se rezará el Rosario de la Aurora a las 7, el Santo Rosario a las 19:15 y la Eucaristía a las 20, transmitida por LT39 y Victoria TeVe.

Como gesto concreto de caridad, se invita a los fieles a colaborar durante la Novena con alimentos no perecederos.

El día de la Fiesta Patronal

El lunes 8 de septiembre las campanas de la ciudad anunciarán la fiesta desde temprano. A las 9:45 se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza San Martín y por la tarde desde las 15:30, la procesión con la histórica imagen de la Virgen de Aránzazu, acompañada por la Banda Municipal Sebastián Ingrao. Luego se desarrollará el tradicional desfile de fuerzas de seguridad, instituciones, maquinarias y agrupaciones gauchas, con la bendición de las herramientas de trabajo.

La jornada culminará con la Solemne Misa a las 18, presidida por Mons. Héctor Luis Zordán, obispo de la diócesis de Gualeguaychú.

Una fiesta de todo el pueblo

Autoridades, instituciones educativas, movimientos religiosos, fuerzas de seguridad, trabajadores y familias de ciudad, campo e islas serán protagonistas de las celebraciones que cada año refuerzan la identidad espiritual de Victoria.

Desde la Basílica se invita a toda la comunidad a participar activamente de esta fiesta de fe, tradición y esperanza, que en 2025 quedará marcada por el aniversario de un templo que lleva siglo y medio siendo corazón de la vida religiosa de la ciudad.