Victoria.- Este viernes comenzó el VII Congreso Internacional de Ovnilogía en esta ciudad. El evento se desarrolla en la sala del Cine Teatro Victoria y disertarán investigadores, periodistas y testigos del fenómeno ovni de diferentes países, con importante asistencia de distintas provincias argentinas, hospedadas en la ciudad desde mitad de semana.

Ayer se proyectó el documental Luminum, sobre el trabajo que realizan las ufólogas Silvia y Andrea Pérez Simondi. Asimismo, el fin de semana se desarrollarán las diferentes presentaciones de los disertantes internacionales. En este marco, Andrea dialogó con Paralelo 32.

—El lema del congreso es: Ovnis al Ataque, en búsqueda de la evidencia científica, ¿cómo se utiliza el método científico para abordar este tema en Victoria?

—Jugamos mucho con la referencia del congreso este año. Recuerdan que hace unos meses, todos nos sorprendimos con la noticia de que EE.UU. y el Gobierno de Canadá, en el marco de operaciones conjuntas del NORAD (North American Aerospace Defense Command), anunciaron el derribo de objetos no identificados que, salvo el reconocimiento de un globo de estudio meteorológico de China, los demás quedaron sin explicación. Entendemos que la ciencia debe dar su diagnóstico en estos hechos extraordinarios, por eso hacemos mención al método científico.

¡Hoy abordamos los estudios que se denomina “Escala de Observables”! Son como diez, pero los cinco más importantes son los que definen el concepto extraordinario de vuelo y la identificación de tecnología aún no replicable. El primer “observable” es que el fenómeno es poco observable, no se puede registrar fácilmente con tecnología, no se puede alcanzar con nuestra tecnología; el segundo observable habla de la aerodinámica, no presenta alas, ni hélices, ni procesos de combustión; otro observable es la velocidad hipersónica, superando velocidades arriba de los 30 mil o 40 mil km/h; el cuarto, habla del vuelo anti gravedad, que es venir a esas velocidades y parar a punto cero y cambiar abruptamente de dirección; pero el observable que cambió para siempre el estudio institucional haciendo que estemos leyendo y escuchando de todo en el ámbito oficial es el vuelo transmedio, que es la capacidad que tiene el fenómeno ovni de volar en nuestra atmósfera, salir y reingresar de ella por cualquier lugar y meterse debajo del agua. Aquí es donde un lugar como Victoria se visibiliza en el ámbito mundial y toma preponderancia el trabajo de mi madre, Silvia, porque ella expuso los hechos de la zona de islas, en la isla de pillo, en la zona de Laguna del Pescado, en Laguna Grande o en la zona de Rincón del Doll, donde las personas de esos lugares narran sobre experiencias de luces que entran y salen del agua para perderse a toda velocidad en el cielo o volver a meterse en el agua. Es extraordinario realmente. Trabajamos mucho con las universidades con toma de muestras en referencia a los círculos que aparecen en los campos o en la zona de islas, así también como la afectación de tanques australianos que aparecen totalmente vaciados ante la presencia de estas luces. Sé que muchos de los que nos están leyendo en este momento saben de qué les hablo.

—¿Qué particularidades tendrá este congreso?

—Veremos muchos testigos que han estado en cercanía del fenómeno, en aire y tierra, donde además se han conseguido documentos de investigaciones oficiales de muchos de esos casos. La ley de Acceso a la información pública (27275) nos está permitiendo llegar a la información y documentación que hasta ahora nos negaban. Esos documentos los recuperamos a través de un colectivo denominado CEFORA (Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni en la República Argentina), que tiene más de 500 miembros en todo el país que accionan con esta ley para recuperar esos documentos. Ya hemos logrado recuperar varios de los más emblemáticos, que luego son exhibidos con sus protagonistas en el Congreso de Victoria. Por otra parte, los investigadores argentinos muestran lo que van procesando en investigación en diferentes puntos del país y en el ámbito internacional.

—¿Quiénes estarán presentes en el congreso y qué aportes han hecho en la investigación del fenómeno ovni?

—Los invitados serán estudiosos y testigos del fenómeno ovni que darán testimonio y presentarán documentación inédita. Pilotos civiles, comerciales y militares, como es el caso del comandante en condición de retiro de la Fuerza Aérea Peruana, Oscar Santa María Huertas, y el de Pablo Ducau (piloto experimentado de vuelos sanitarios) de muy reconocida trayectoria nacional e internacional, junto a periodistas de investigación internacionales tales como Juan Jesús Vallejos (España), Fernando Silva Hildebrandt (Argentina), Rodrigo Fuenzalida, sociólogo de la Universidad de Santiago (Chile) , y los expositores nacionales Luis E. Annino (Mendoza), Esteban Lingeri (Bahia Blanca, Bs As.), Cristian Giménez (Balcarce, Bs. As.) y Cecilia Di Summo (Santa Fe). Tendremos como invitado especial al piloto de helicópteros Oswald Gardner, testigo principal del caso de un UAP (Unidetified Aerial Phenomeno) accidentado en la provincia de La Pampa.

—¿Cómo influye el Congreso Internacional de Ovnilogía de Victoria al desarrollo del turismo y del turismo ufológico?

—El Congreso generó varios disparadores. En principio, es uno de los diez congresos más importantes en el ámbito mundial, por la calidad de los exponentes nacionales e internacionales, que de por sí nos son gustosos de participar. Pensemos que la mayoría de los participantes son referentes consagrados en el campo de la ciencia, la defensa, la seguridad, junto a los investigadores civiles, que vienen gestando el mejor contenido, producto de sus trabajos de campo y análisis con testigos y la evidencia del fenómeno ovni. Otro de los aspectos es que hemos trascendido las fronteras de la región y de nuestro país y, acompañados por el tipo de cambio, nuestra ciudad recibe visitantes de varias provincias y países, que vienen desde Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y también desde Centroamérica y hasta de España e Italia.

Por todo lo mencionado, nos fuimos profesionalizando y esmerando por estar a la altura de las necesidades de los visitantes y el concepto de Turismo Ufológico hoy también es una marca registrada en Victoria. Hay actores que debo destacar para que esto sea posible. Uno es la figura del intendente Domingo Maiocco, quien ha tenido la valentía de hablar del tema ovni entendiendo que había una movilidad turística detrás del mismo. Pensemos que somos el tercer factor de visitas en la ciudad durante todo el año y la cuarta en la temporada alta, después del casino, las termas y bodegas. Siempre menciono los números; este verano pasaron por el Museo del Ovni casi 3.100 personas.

El museo, y ahora el Congreso, genera fuentes de trabajo que incorpora, preferentemente, chicos en los últimos años de estudio de las secundarias con orientación en turismo y comunicación, que se forman en una actividad incipiente. Además, como es el Turismo de Reuniones y Convenciones, donde Victoria, con el disparador del Congreso de Ovnis, se ha posicionado en el quinto destino en la provincia. Este tipo de turismo es el que más ha crecido en tasa positiva (arriba del 18 por ciento).

Quiero destacar los prestadores que están trabajando desde la Asociación de Turismo, que nos han permitido lanzar un concepto de receptivo en turismo, que intenta vencer la estacionalidad de la temporada baja (salir del sábado y domingo) y lograr una promoción fuerte con descuentos del 20 por ciento y bonificación en gastronomía, alojamientos y entradas, generando ya hoy en día un impacto de casi 12 millones de pesos a la ciudad en estos rubros. El trabajo articulado con la Asociación de Comercio, de la mano de su presidente, Daniel Refatti, el ente Mixto y la Dirección de Turismo con la fuerza y la inteligencia que lleva adelante Martin Lima, nos está poniendo ya no sólo con este producto, sino con varios, en un primer escalón en la ciudad turística que todos buscamos. No puedo dejar de mencionar el trabajo mancomunado de nuestros representantes legislativos tanto provinciales como locales, que le han dado peso institucional al Congreso y a las actividades del museo. Es un claro ejemplo de que todo se puede lograr, la unión de las partes y lo que para mí como hija es lo más importante: ver hecho realidad el sueño de mi mamá.

—¿Qué características tiene el fenómeno Ovni en Victoria?

—El fenómeno en Victoria es 90 por ciento lumínico, pero transmedio. Deja mucha evidencia física que nos permite, año a año, avanzar con los laboratorios y las universidades en conclusiones que, muchas, ya son parte de los hallazgos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de los círculos o marcas en los campos, cuando ingresamos las muestras al laboratorio, las conclusiones son contundentes, aparece la acción de micro ondas que produce alteración de los químicos del suelo (potasio, fósforo) y concentra la salinidad en el lugar de la incidencia. Contrariamente a lo que muchos piensan, el fenómeno ovni produce deshidratación y no combustión. El tema de estas marcas es algo muy común en Victoria.