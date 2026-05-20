Los reconocimientos fueron obtenidos por dos proyectos independientes del interior del país: Cervecería Okcidenta, de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, que lograron hitos inéditos para sus regiones y para la cerveza artesanal argentina dentro del máximo certamen mundial.

La edición 2026 de la World Beer Cup se desarrolló en Filadelfia, Estados Unidos, con la participación de 1.644 cervecerías y 255 jueces especializados de 38 países, quienes evaluaron a ciegas las distintas muestras bajo rigurosos criterios de calidad, estilo, técnica y procesos de elaboración.

Santa Fe hizo historia con una medalla de plata

Uno de los grandes logros llegó de la mano de Cervecería Okcidenta, que obtuvo una medalla de plata con su cerveza “Paradoja Nocturna”, una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec.

La distinción fue alcanzada en la exigente categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout, una de las más competitivas del certamen.

Para la firma santafesina, fundada por Marco Málaga y Marcelo Gil, el reconocimiento tuvo un valor histórico: se convirtió en la primera cervecería de la ciudad de Santa Fe en ganar una medalla en los 30 años de historia de la World Beer Cup, además de posicionarse como la séptima cervecería argentina en conseguirlo.

La cerveza premiada forma parte del programa de barricas de Okcidenta, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, con más de 80.000 litros en guarda y alrededor de 320 barricas de roble francés previamente utilizadas para vino Malbec.

Chaco logró un hecho inédito para el NEA

Por su parte, Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, escribió una página histórica al obtener dos medallas en una misma categoría dentro de la competencia.

La cervecería chaqueña consiguió una medalla de plata para “Criolla” y una medalla de bronce para “Torrontés”, ambas en la categoría Belgian-Style Fruit Beer.

Las dos cervezas fueron elaboradas con fermentación y maduración en barricas de roble ex vino, utilizando uvas provenientes de una finca orgánica y biodinámica de Cafayate, Salta.

Tanto la variedad Criolla como Torrontés tienen una fuerte identidad argentina, ya que derivan de las primeras vides introducidas por los españoles en América.

El logro marcó un doble antecedente histórico: fue la primera vez que una cervecería argentina obtuvo dos medallas en una misma categoría dentro de la World Beer Cup, y también la primera ocasión en que una cervecería nacional logró dos premios en una misma edición del certamen.

Además, representó un hito para el nordeste argentino, ya que se trata de las primeras medallas internacionales obtenidas por una cervecería artesanal del NEA en la historia de la competencia.

Talento argentino en condiciones desafiantes

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la categoría en la que compitió Bíchofeo suele estar dominada por productores de regiones de clima frío, con temperaturas promedio que oscilan entre los 15 y 20 grados.

En contraste, Resistencia, una de las ciudades más calurosas del país, suele registrar temperaturas superiores a los 40 grados durante gran parte del año, lo que vuelve aún más destacable el nivel técnico alcanzado por la cervecería chaqueña.

Las tres medallas obtenidas por estos proyectos independientes del interior argentino ratifican el crecimiento de la cerveza artesanal nacional en el plano internacional. Con innovación, identidad local y excelencia técnica, la producción cervecera argentina continúa consolidándose como una referencia cada vez más valorada fuera del país.