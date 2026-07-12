La escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del petróleo podrían generar nuevas presiones sobre la inflación en América Latina. Así lo advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que estimó que, en Argentina, el incremento de los combustibles podría agregar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales al índice de inflación durante 2026.

El informe del organismo de Naciones Unidas plantea tres escenarios posibles, construidos a partir de diferentes niveles de aumento en los precios internacionales de la energía. En cada caso se calcula cuánto de ese incremento terminaría trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

El escenario más moderado contempla una suba del 25% en los precios internacionales de la energía respecto de 2025. En ese caso, el efecto sobre la inflación argentina sería de 0,9 puntos porcentuales.

Si el aumento alcanzara el 38%, el impacto ascendería a 1,4 puntos, mientras que el escenario más severo, con un alza del 67% en los precios internacionales del petróleo, podría elevar la inflación en 2,5 puntos porcentuales.

Desde la Cepal señalaron que el efecto final dependerá de varios factores, entre ellos la evolución del precio del crudo, el grado de traslado a los precios internos de los combustibles y los efectos indirectos sobre otros bienes y servicios que utilizan la energía como insumo.

Además, el organismo advirtió que el encarecimiento del petróleo también puede repercutir a través del aumento de los costos de importación y de los fletes internacionales, presionando sobre una mayor cantidad de productos.

La situación en Argentina

En el plano local, el impacto todavía es incierto. En los últimos meses, YPF mantuvo una política de contención en los precios de los combustibles para amortiguar la volatilidad internacional, mientras que el Gobierno nacional volvió a postergar la actualización total de los impuestos que gravan las naftas y el gasoil.

Esa decisión permitió moderar los aumentos en los surtidores, aunque parte de esos incrementos continúa pendiente, por lo que aún resta definir cuál será el efecto definitivo sobre el bolsillo de los consumidores.

Cómo quedaría la región

El informe también compara el impacto esperado en otros países latinoamericanos. La República Dominicana aparece como el país más vulnerable al aumento del precio del petróleo, con una inflación adicional que podría ubicarse entre 1,7 y 4,6 puntos, según el escenario considerado.

En el otro extremo se encuentra Ecuador, donde el impacto sería considerablemente menor, con incrementos estimados de entre 0,3 y 0,9 puntos porcentuales.

Argentina se ubica en una posición intermedia dentro del análisis regional, junto con países como Brasil, Paraguay y Chile, donde la incidencia de los combustibles dentro de la canasta de consumo presenta características similares.