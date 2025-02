El viernes 16 de diciembre, el ciclo “Territorio de Bandas, un ida y vuelta musical y federal” cierra su ciclo 2022 después de visitar diversas localidades entrerrianas. En esta oportunidad se presentarán en Casa de la Cultura de Entre Ríos las bandas “La Centella” (Paraná) y “TMK” (San José). La cita está programada para las 21hs, con entrada libre y gratuita.

El ciclo se enmarca dentro del programa “La Casa Viaja”, iniciativa que se gestó en 2020, y que promueve articulaciones entre la Casa de la Cultura y diversos agentes culturales en todo el territorio provincial.

“Territorio de Bandas” vincula a músicas y músicos de diversos puntos de la provincia, a partir de la realización de recitales gratuitos en Paraná y en espacios culturales del territorio provincial. La iniciativa es organizada por el centro cultural provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La actividad es impulsada por la Casa de la Cultura de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura provincial.

«Territorio de Bandas fue realmente un ida y vuelta musical y federal, ya que realizamos cerca de 20 espectáculos con 20 bandas de toda la provincia, y recorrimos 10 ciudades, entre las que se encuentran Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay; Concordia, Federación, San José, Concepción del Uruguay. Lo disfrutaron alrededor de 2000 personas en ambas costas» dijo Sebastían Bergalio, director de la Casa de la Cultura, haciendo un balance de la iniciativa.

Y agregó: «El ciclo tuvo un fuerte componente escenográfico con una identidad que recorrió toda la provincia, se realizaron diversas puestas con video-mapping para cada fecha, a cargo del colectivo Yen2, sumando así artistas visuales a la propuesta».

«Se caracterizó por una articulación entre el sector público provincial a través de la Secretaria y su organismo Casa de la Cultura, en conjunto con las áreas de cultura municipales y el sector de espacios culturales y colectivos independientes, que realizaron una co gestión y una co producción a través de un proceso muy ameno y fluido, siempre poniendo por encima al hecho artístico y a los sujetos que intervienen en el mismo ya sean trabajadorxs, artistas proveedores etc. Esto es dable de destacar porque se logró valorar el proceso por sobre el producto, con un equipo de la Casa de la Cultura abordando el territorio provincial. Se compartieron almuerzos, cenas, viajes, música y se tejieron vínculos artísticos que permanecieron durante el año y seguramente continúen», finalizó el funcionario.

Sobre las bandas

La Centella

Es un grupo de músicas del litoral argentino que nace en 2019. El repertorio en su mayoría es de composiciones propias e incluye canciones del acervo popular latinoamericano. Suenan cumbias y rumbas fusionadas con timbres y colores particulares de la tierra litoraleña. La banda propone una poética dentro del género, con la certeza que la cumbia está presente en toda Latinoamérica. Está integrada por Emilia Wingeyer en voz; Lara Ajun en congas, gaita y coros; Dalila Ortíz en bajo, Agustina Cortés en teclado, gaita, saxo y coros; Adriana Bruselario en güiro, cajón peruano, maracas, guitarra y coros; Jenny Ramírez Osorio en clarinete y maracas; Luisina Zitelli en timbales, tambora y coros.

TMK: THE MEDIO KILO

La banda se origina en 2016, con un repertorio más bien rockero. Con el paso del tiempo cambiaron de género arribando a la cumbia, el cual hoy representan. Actualmente la banda cuenta con doce integrantes, de las ciudades de San José y Colón. Han visitado Paysandú (R.O.U.), la Fiesta Nacional de la Colonización (San José), la Fiesta Nacional de la Artesanía (Colón), la Fiesta Provincial del Cuchillo (Federal), la Fiesta Nacional de la Trilla (Santa Anita), la Fiesta de la Identidad y del Patrimonio (Pueblo Liebig), Aniversarios de Colonia Elia, San Justo, El Brillante, Maciá, Caseros, entre otros.

La banda está integrada por Fernando Valiente (guitarra y voz); Daiana Bouvet (coros y segunda voz); Milton Lorant (bajo y coros); Leonardo Fernández (trompeta); Mauricio Evequoz (saxo tenor); Charly Coller (saxo alto); Gabriel Mendieta (teclados y coro); Renzo Droz (timbales y bombo); Federico Wilvers (congas); Leonardo Allio (bongó); Nicolas Caceres (güiro); y Elio Bassini (imagen, Gráfica y publicidad).