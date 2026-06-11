Crespo– Coincidentemente con la conmemoración de la Pascua, este domingo 21 de abril, se presentará la Misa Criolla en el Anfiteatro del Lago, abriendo las actividades centrales de los festejos del 131º aniversario de la ciudad, que se extenderán hasta el 28 de abril. La expresión folklórica más famosa de los cantos de la Santa Misa, éxito mundial del pianista y folclorista Ariel Ramírez, será interpretada por el Coro Municipal del Centenario, profesores de la Escuela de Música “Don Ramón Avero”, y solistas invitados.

El espectáculo se presentará a partir de las 16:00 y en la previa actuarán coros de varias iglesias locales. Para garantizar una agradable velada al público y al exhibición de los artistas, se contrató un sonido de calidad y alta fidelidad.

Habrá servicio de cantina a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo.

Participación de artistas locales

El encargado de Programación Artística y Comunitaria, Oscar Zaragoza, tuvo a su cargo la organización de esta actividad, que se viene preparando desde fines del año pasado. “Coincide con Semana Santa, el domingo de Pascua y nos parecía adecuado que comencemos la semana de festejos el 21 con la Misa Criolla y terminemos el 28 con el Canto al Inmigrante, con la modalidad que venimos trabajando desde principios de gestión, la participación de los artistas locales”.

La propuesta fue presentada primeramente al director del Coro Municipal del Centenario, maestro Eduardo Retamar. “Muchos de los coreutas ya habían interpretado esta pieza musical, inclusive el propio director la presentó con un conjunto particular que dirige. Aceptó y sumamos profesores de la Escuela de Música Don Ramón Avero y como solistas estarán Marcelo Dayer y Bruno Fail”.

Zaragoza confirmó a Paralelo 32 la participación de los siguientes músicos invitados: Fabián Stieben (guitarra), Matías García (percusión), Joel Cendra (bajo), Mauro Sieben (aerófonos), Pablo Gómez (piano), Eduardo Retamar (charango y dirección musical).

En la previa actuará un cuarteto de integrantes de uno de los coros de la parroquia San José; un grupo de la Iglesia Bautista y Conectados de la IERP. “Hablamos con prácticamente todas las iglesias, pero como es Domingo de Pascua, muchas tienen actividades ese día y no pueden participar”- aclaró.

El Coro en espacios abiertos

La Misa Criolla es una oportunidad también para presentar al coro en espacios abiertos. “Pasamos de tener un grupo vocal de siete integrantes en los últimos años a un coro con más de 40 voces. Nos parece que la ciudad tiene que verlos y acompañarlos porque artísticamente están haciendo cosas muy lindas”- señaló Zaragoza, sobre el espíritu de la propuesta.

“La intención desde mi área –explicó- es que se los pueda mostrar en espacios abiertos, pareciera que sólo deben presentarse en salones. Nuestra cultura no nos lleva a los salones, entonces si nos gusta disfrutar del Anfiteatro del Lago, mostrémoslo ahí”.