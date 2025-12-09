La tradicional Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” confirmó su fecha de realización: tendrá lugar el 21 de febrero, nuevamente con el balneario Thompson como epicentro de uno de los eventos deportivos más convocantes del verano paranaense. La competencia es organizada por la Municipalidad de Paraná y promete reunir a corredores locales, de la región y de distintos puntos del país.

Como en ediciones anteriores, la prueba ofrecerá dos distancias:

10 kilómetros , en modalidad competitiva.

, en modalidad competitiva. 5 kilómetros, tanto competitiva como recreativa, pensada para quienes desean participar sin exigencias deportivas profesionales.

Un clásico del verano que crece cada año

La carrera nocturna se ha convertido en un atractivo destacado dentro del calendario deportivo y turístico de Paraná. Su recorrido junto al río, la iluminación especial y el ambiente festivo que se genera a la vera del Thompson convocan cada verano a cientos de participantes y espectadores.

Desde la organización destacaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles de inscripción, categorías, circuitos, horarios y toda la información complementaria para quienes deseen participar.

La expectativa ya comenzó a sentirse entre atletas, aficionados y familias que año a año eligen la carrera como un punto de encuentro, deporte y recreación bajo las estrellas.