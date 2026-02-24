La Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” fue reprogramada para el sábado 7 de marzo a las 20 horas, y la organización avanza en los últimos detalles de cara a su realización.

El evento, que debió ser suspendido el pasado 21 de febrero, mantendrá el mismo formato previsto originalmente, con dos distancias: una prueba competitiva de 10 kilómetros y una modalidad de 5 kilómetros, tanto competitiva como recreativa.

Mientras se ajustan aspectos logísticos y operativos, los atletas continúan con su preparación para afrontar la exigencia de la competencia, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local.

Cupos completos y sistema de reemplazos

Desde la organización informaron que, debido a la alta demanda y al cambio de fecha, por el momento no se abrirán nuevos cupos de inscripción. Sin embargo, aclararon que a medida que se registren bajas se habilitarán automáticamente nuevos lugares hasta completar el número actual de participantes.

Reintegro para quienes no puedan asistir

Aquellos corredores que no puedan participar en la nueva fecha podrán solicitar el reintegro del importe abonado en concepto de inscripción.

Para ello, deberán manifestar explícitamente el pedido de devolución ingresando su DNI y el alias correspondiente al titular de la cuenta bancaria donde se acreditará el dinero.

La fecha límite para solicitar el reintegro es el viernes 27 de febrero de 2026 a las 15:00 horas. Vencido ese plazo, no se aceptarán nuevas solicitudes y se entenderá que el corredor participará del evento el 7 de marzo.

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado en el siguiente enlace:

www.encarrera.com.ar/parana/devolucion

En cuanto a los plazos, la organización indicó que el reintegro se efectuará a la brevedad posible, pudiendo concretarse dentro de las 72 horas posteriores a la carga del formulario y, como fecha límite, hasta el 10 de marzo de 2026.

De esta manera, la capital entrerriana se prepara nuevamente para vivir una noche de deporte y recreación al aire libre, con una convocatoria que promete repetir el entusiasmo de ediciones anteriores.