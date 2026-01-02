Este sábado 3 de enero, a partir de las 17:00, los Bomberos Voluntarios de Crespo llevarán adelante una nueva edición de la tradicional caravana de los Reyes Magos, una propuesta solidaria y familiar que recorrerá distintos barrios de la ciudad para llevar alegría a niños y niñas en la previa de la celebración de Reyes.

El recorrido estará dividido en dos equipos, que partirán en simultáneo desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, y que luego se reunirán en un punto común para realizar el tramo final juntos.

Recorrido del Equipo Reyes 1

Salida: 17:00 horas desde el cuartel

Irigoyen – Pesante – Entre Ríos – Gualeguaychú – Mendoza – Federación – Misiones – Democracia – Marcos Laferrara – Jauretche – Alemanes del Volga – Alfonsín – Misiones – La Pampa – Córdoba – Kaehler – Entre Ríos – Storni – Cardozo – Los Reseros – Güemes – Pringles – Dorrego – Alem – Belgrano – Pasaje Echagüe – Seri – Independencia – Laurencena.

Al finalizar este tramo, el equipo aguardará al segundo grupo en Parque Evita.

Recorrido del Equipo Reyes 2

Salida: 17:00 horas desde el cuartel

Irigoyen – Chaco – Roque Sáenz Peña – Otto Sagemuller – Miranda – Los Ombúes – Heinze – Los Fresnos – Illia – Saavedra – Almafuerte – España – Los Andes – Los Olivos – Perón – Constituyentes – Gloria Montoya – Ana Monti – Teresa Ratto – Constituyentes – Stronatti – Independencia – Laurencena.

Este equipo también aguardará la llegada del primer grupo en Parque Evita.

Tramo final con ambos equipos

Una vez reunidos, los dos equipos continuarán juntos por el siguiente recorrido:

Mitre – Urquiza – Independencia – San Martín – Güemes – Falucho, para finalizar en el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Desde la institución invitan a las familias a acompañar el paso de la caravana y recuerdan circular con precaución durante el desarrollo de la actividad.