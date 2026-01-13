La canasta básica total (CBT), que se utiliza para medir el nivel de pobreza, aumentó un 4,1% en diciembre de 2025, muy por encima del índice de inflación mensual, y acumuló un alza del 27,7% en el año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En paralelo, la canasta básica alimentaria (CBA), que se toma como referencia para estimar la indigencia, también registró un incremento del 4,1% en diciembre y acumuló una suba del 31% a lo largo de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, una familia tipo necesitó en diciembre ingresos mensuales por $589.510 para no ser considerada indigente, mientras que para no caer bajo la línea de pobreza requirió $1.308.713. En noviembre, esos valores habían sido de $566.364 para la indigencia y $1.257.329 para la pobreza.

Alimentos, el principal motor de las subas

El INDEC detalló que la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 4,1%, mientras que la canasta básica total avanzó 3,6%. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, lo que refleja el fuerte impacto del aumento de los alimentos en el costo de vida.

En la Ciudad de Buenos Aires, el encarecimiento de la carne y derivados, junto con frutas y verduras, impulsó la canasta familiar de indigencia un 3,3% y la de pobreza un 3% en diciembre, también por encima de la inflación promedio local, que se ubicó en el 2,7%.

El costo de ser clase media

El informe también arrojó datos sobre el umbral de ingresos para ser considerado de clase media. Sin tener en cuenta el alquiler, una familia tipo necesitó en noviembre ingresos mensuales por $2.128.461, frente a los $2.076.904 del mes anterior, lo que representó un incremento cercano a los $50.000.

Si se suma el costo de un alquiler, el piso para sostener un nivel de vida de clase media se eleva a más de $3.200.000 mensuales.

Un escenario que presiona a los ingresos

Los datos reflejan que, a pesar de la desaceleración inflacionaria registrada en algunos meses, el aumento de los alimentos continúa presionando con fuerza sobre los ingresos de los hogares, impactando especialmente en los sectores más vulnerables y ampliando la brecha entre los salarios y el costo de vida.

Las cifras del INDEC vuelven a poner en el centro del debate la evolución del poder adquisitivo y la necesidad de políticas que acompañen la dinámica de precios en los productos básicos.