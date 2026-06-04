Que el precio de la nafta en los surtidores va a aumentar es una realidad. Así lo dejó en claro el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, luego de su paso por el festejo por el Día del Petróleo, que reunió a los empresarios del sector en el hotel Sheraton de Retiro.

«Todavía se está discutiendo», aseguró Aranguren en un encuentro con la prensa tras su discurso ante los empresarios del sector, entre los que se encontraban Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Miguel Gutiérrez (YPF). El Gobierno ya había adelantado que habría aumentos graduales durante 2017, y en el sector se llegó a mencionar un ajuste del 8% en los primeros 15 días de enero. «De mi boca no salió ese número», aclaró, y no especificó sobre porcentajes.

¿Y por qué el aumento será una realidad según el ministro? «La inflación terminará en un 40% en 2016 y los combustibles aumentaron un 31 por ciento. Este año hay un retraso entre el incremento promedio de los combustibles y los de la economía. Esto es objetivo», dijo, en referencia al argumento con el que las empresas piden las subas.

La nafta aumentó en enero (6%), en marzo (6%), en abril (6%) y a principios de mayo (10,1%). Las petroleras querían un aumento en agosto, pero luego se negoció mantener los precios sin cambios hasta el 31 de octubre, y luego se extendió.

El titular de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellanos, afirmó que la primera suba de 2017 será en enero, y que «es probable que el primer aumento sea del 8 por ciento».

El secretario de la Cámara explicó que la suba en el precio de la nafta se debe a que «había un cronograma de aumentos previsto para este año con una última fase del 8%», pero esa remarcación en el precio «no se produjo, así que está pendiente» ese aumento.

Siguen las negociaciones

El precio de las naftas en los surtidores dependerá de cómo se desarrollan las negociaciones ente productores y refinadoras, cuando el Gobierno reitera la necesidad de corregir los precios del petróleo en la Argentina.

Con la frase «lo mejor es competir», el ministro estimó que «en pocos meses, la industria petrolera deberá encontrar un precio de equilibrio con los mercados internacionales», y que ese precio se expresará en un acuerdo escrito en el sector.

El «precio sostén» o de equilibrio del barril de petróleo en el mercado local no será menor a 55 dólares durante el primer semestre de 2017. El piso para el barril criollo en la cuenca neuquina se establecerá así con un piso de USD 55, mientras que se ubicará en un mínimo de USD 47 para el crudo Escalante. Hacia delante, la idea es establecer una continuidad hacia la baja para alcanzar paridad internacional.