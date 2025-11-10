Por iniciativa del diputado nacional Atilio Benedetti y con el acompañamiento de todos los legisladores nacionales por Entre Ríos, la Cámara de Diputados de la Nación entregará la Mención de Honor Diputado Nacional “Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural Roberto Alonso Romani, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura popular argentina.

El acto de entrega se realizará el martes 18 de noviembre a las 17 horas, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, y contará con una actuación en vivo del propio Romani, quien ofrecerá un recorrido musical y poético por su vasta obra. La ceremonia será con inscripción previa y cupos limitados.

“Esta distinción busca reconocer en Roberto Romani no sólo a un creador prolífico, sino a un hombre que dedicó su vida a honrar a Entre Ríos y a la Argentina profunda, difundiendo sus valores, su historia y su belleza”, subrayó Benedetti al anunciar la iniciativa.

Romani, nacido en 1957 en Larroque, es considerado una de las voces más representativas del país interior. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, inició su camino en los medios difundiendo la música y la poesía popular, para luego consolidarse en radios y publicaciones entrerrianas como LT 38 Radio Gualeguay y el Diario Noticias de Gualeguaychú.

Autor de más de 400 obras musicales, 30 libros, 16 grabaciones con poemas y melodías del litoral y cinco producciones audiovisuales, Romani ha sido también conductor de festivales y celebraciones populares en toda la provincia, llevando la identidad entrerriana a los principales escenarios del país.

Entre sus obras más reconocidas se destacan Bajo el cielo de Entre Ríos, República de los Trinos, Semblanza Provinciana y su obra poética Suaves Cuchillas, seleccionadas por el Ministerio de Educación de la Nación para su distribución en escuelas de todo el país.

A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos: Premio Nacional de Poesía del Ateneo Cultural del Nuevo Mundo, Premio Santa Clara de Asís, Faja Nacional de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos, Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, además de haber sido declarado Ciudadano Ilustre por la Cámara de Senadores de Entre Ríos y Prócer de la Cultura por el Museo del Cabildo de Buenos Aires y el Instituto de Arte Folclórico.

Como funcionario público, se desempeñó como director de la Editorial de Entre Ríos y secretario de Cultura de la provincia, impulsando políticas para la preservación, edición y difusión de autores entrerrianos y fortaleciendo las fiestas populares como espacios de encuentro e identidad.

Desde los escenarios folclóricos hasta ámbitos emblemáticos como el Teatro Colón y el propio Congreso de la Nación, Roberto Romani ha llevado su palabra y su canto como emblema del litoral argentino, tendiendo puentes entre la tradición y las nuevas generaciones.