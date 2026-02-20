Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

Cambios clave y respaldo legislativo

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

El mapa del rechazo

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Próximos pasos

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

Quiénes votaron a favor

Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).

Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).

Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).

Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).

Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).

Ardohaín, Martin (PRO - La Pampa).

Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).

Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba).

Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).

Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).

Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).

Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).

Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).

Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).

Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).

Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).

Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).

Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).

Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).

Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).

Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).

De Andreis, Fernando (PRO - CABA).

De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).

Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).

Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).

Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).

Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán).

Fernandez Molero, Daiana (PRO - CABA).

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).

Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).

Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).

Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).

Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).

Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).

Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).

Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).

Giampieri, Antonela (PRO - CABA).

Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).

Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).

Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).

Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).

Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).

Gonzalez, Gerardo Gustavo (Pais Federal - Formosa).

Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).

Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).

Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).

Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).

Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).

Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).

Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).

Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).

Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).

Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).

Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).

Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).

Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).

Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).

Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).

Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).

Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).

Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).

Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe).

Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).

Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán).

Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).

Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).

Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).

Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).

Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).

Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).

Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).

Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).

Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).

Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).

Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).

Sanchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).

Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).

Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).

Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).

Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro).

Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).

Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).

Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).

Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).

Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).

Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).

Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).

Zago, Oscar (MID - CABA).

Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).

Quiénes votaron en contra