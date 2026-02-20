En la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el artículo 118 de la reforma laboral, que dispone la derogación del Estatuto del Periodista. La votación se produjo tras el aval en general del proyecto y marcó el cierre de una extensa sesión en la que los legisladores avanzaron con el tratamiento en particular de cada artículo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, incluyó la supresión de la Ley 12.908, norma que regula el trabajo periodístico en el país desde 1944. El punto fue uno de los más debatidos en el recinto y concentró la mayor cantidad de intervenciones, con planteos de distintos bloques para retirarlo del texto. Sin embargo, el oficialismo mantuvo la redacción y la sometió a votación.

El recuento final arrojó 126 votos afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones, resultado que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo en el marco del debate de la reforma laboral.

Cómo votaron los bloques

El respaldo a la derogación del Estatuto provino principalmente de La Libertad Avanza, espacio que reunió la mayor cantidad de votos positivos. También acompañaron legisladores del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros bloques y monobloques provinciales como Independencia, Producción y Trabajo, País Federal y Por Santa Cruz.

En contraposición, votó en bloque en contra Unión por la Patria, que volvió a consolidarse como la principal bancada opositora. Al rechazo se sumaron los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, la Coalición Cívica ARI, sectores de Provincias Unidas e Innovación Federal, además de representantes de Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Primero San Luis, La Neuquinidad y Coherencia.

Un punto de alta tensión política

La eliminación del régimen específico para la actividad de prensa fue uno de los ejes más sensibles del debate. Legisladores opositores argumentaron que la derogación deja sin un marco diferencial a la actividad periodística, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a unificar criterios laborales y reducir regímenes especiales.

Con la aprobación del artículo 118, el proyecto de reforma laboral continúa su curso legislativo. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá volver al Senado de la Nación Argentina para su revisión final. El oficialismo aspira a convertir la iniciativa en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.