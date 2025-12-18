Este sábado 20 de diciembre, desde las 18, la peatonal San Martín, entre Colón y La Paz, será escenario de una nueva edición de La calle de los libros, una feria literaria que reunirá a sellos independientes y librerías de la provincia. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y propone un espacio de encuentro entre lectores, autores y editores, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, el público podrá recorrer distintos stands que ofrecerán un amplio y diverso catálogo de libros nuevos y usados, destinados a lectores de todas las edades. La propuesta incluirá títulos de ficción y no ficción, poesía, narrativa, biografías, libros periodísticos e históricos, fanzines, entre otros géneros y formatos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que el objetivo es “compartir con público de todas las edades el trabajo de las librerías, editoriales y escritores de la provincia, impulsando también el hábito de la lectura”. En ese sentido, remarcó que la actividad busca que quienes transiten por el principal paseo público de la capital entrerriana encuentren en el libro “una opción para regalar en Navidad”, al tiempo que se fomenta el trabajo de autores, editores y libreros entrerrianos.

La calle de los libros forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que desarrolla ciclos, encuentros y eventos en toda la provincia, abarcando diversas disciplinas artísticas y promoviendo el acceso a la cultura en espacios públicos.

Con esta propuesta, la peatonal San Martín se convertirá en un punto de encuentro para celebrar la lectura, la producción editorial local y el vínculo entre la comunidad y el libro, en la antesala de las fiestas de fin de año.