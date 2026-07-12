En tiempos de Mundial, las cábalas vuelven a ocupar un lugar especial entre los hinchas. Esta vez, una curiosa historia se volvió viral en redes sociales y tuvo al huevo como protagonista.

Mientras preparaba una pizza para ver el partido entre Argentina y Suiza, una madre decidió agregarle tres huevos. Su hija compartió el momento en Instagram y recordó un detalle que llamó la atención: en el encuentro anterior, cuando la pizza había llevado solo dos huevos, la Selección ganó por dos goles. Con esa lógica, se animó a pronosticar que esta vez el equipo de Lionel Scaloni convertiría tres tantos.

El resultado terminó alimentando la cábala: Argentina ganó 3 a 1 y las publicaciones se llenaron de comentarios celebrando la "predicción" de la pizza. Una anécdota simpática que volvió a demostrar que, en cada Mundial, las supersticiones también juegan su partido... y que el huevo siempre encuentra un lugar en la mesa de los argentinos.