La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) organizó un encuentro con estudiantes secundarios y universitarios para acercarlos al funcionamiento del mercado de capitales y conversar sobre sus perspectivas profesionales. La actividad se realizó junto con A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores (MAV), en el marco de la Semana Mundial del Inversor.

La propuesta tuvo un formato de intercambio directo con referentes del sector y se desarrolló en una sala de la institución habitualmente destinada a reuniones de su Mesa Directiva.

El presidente de la BCR, Pablo Bortolato, explicó que la iniciativa buscó mostrar a los jóvenes el funcionamiento de la entidad y promover la importancia de informarse, pensar a largo plazo y confiar en los equipos de trabajo.

Inversiones, inteligencia artificial y empleo

Durante el encuentro, los estudiantes plantearon preguntas sobre las inversiones, la construcción de una carrera profesional y las habilidades necesarias para desenvolverse en un mercado laboral en transformación.

Entre los temas abordados estuvieron el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, los errores frecuentes al hablar de finanzas, las posibilidades de generar riqueza mediante inversiones y los factores que permiten sostener una empresa a lo largo del tiempo.

La conversación también puso el foco en las decisiones personales y la importancia de encontrar una actividad que responda a los intereses y las capacidades de cada joven.

Alberto Curado, presidente del Mercado Argentino de Valores, destacó la importancia de que quienes se interesan por la economía, las inversiones o el mercado de capitales puedan desarrollar una trayectoria vinculada con aquello que más les gusta.

Por su parte, Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, remarcó la necesidad de contar con un propósito claro tanto en la vida personal como en las organizaciones.

También participaron Anaclara Dalla Valle, gerenta de Fundación, Sostenibilidad y Comunicación de la BCR, y Carolina Carbonell, responsable de Sostenibilidad de A3 Mercados.

Un espacio para acercar el mercado de capitales a los jóvenes

Los estudiantes valoraron la posibilidad de dialogar directamente con personas que tienen experiencia en el sector financiero y conocer distintas perspectivas sobre el futuro profesional.

Uno de los participantes destacó que conversar con referentes de trayectoria le permitió ampliar su mirada. Otra estudiante señaló que se llevó nuevas preguntas para investigar y motivación para seguir aprendiendo.

La actividad formó parte de la Semana Mundial del Inversor, una iniciativa orientada a promover la educación financiera y brindar herramientas para comprender mejor las decisiones económicas.

Con esta propuesta, las instituciones buscaron acercar el mercado de capitales a las nuevas generaciones y abrir un espacio para conversar sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentarán en los próximos años.