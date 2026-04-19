La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó sobre los avances alcanzados en el marco del proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, una iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno orientada a la identificación, normalización y control de autoridades de autores entrerrianos.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participó activamente del proceso a partir del aporte de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por Nadia Alina Ursini de Leiva. Este material, junto a otros repertorios de referencia, resultó clave para el relevamiento, la verificación y la validación de datos.

Como resultado del trabajo conjunto, se abordó un universo de 1106 autores vinculados a la provincia de Entre Ríos. En ese marco, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron otros 101 ya existentes, lo que permitió fortalecer los procesos de normalización y optimizar la recuperación de información en los catálogos bibliográficos.

Desde la Biblioteca Provincial destacaron que estos avances representan un paso significativo para mejorar la visibilidad de la producción intelectual entrerriana y facilitar el acceso a fuentes confiables para investigadores, docentes y público en general.

En línea con este objetivo, el organismo puso a disposición de los usuarios la versión digitalizada de la Bibliografía Entrerriana (2001), así como los registros de autoridad incorporados al catálogo de la Biblioteca Nacional. Estos datos también se proyectan en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades, una plataforma de consulta abierta que permite vincular información de autores a nivel global.

Las herramientas ya se encuentran disponibles para consulta pública y constituyen un recurso clave para el estudio, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico de Entre Ríos, consolidando el trabajo articulado entre organismos culturales en pos de preservar y jerarquizar la identidad literaria de la provincia.

Bibliografía Entrerriana para descargar: Bibliografía Entrerriana

Acceso a los Autores Entrerrianos (Biblioteca Nacional): Autores Entrerrianos