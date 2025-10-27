Este viernes 31 de octubre, desde las 18:00, la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 278 (Paraná), celebrará una jornada especial que combinará lecturas, reconocimientos literarios e inauguraciones culturales.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a toda la comunidad a participar del evento, que incluirá la entrega de los premios del concurso literario provincial Juan L. Ortiz y la inauguración oficial del nuevo Patio-Jardín Ana María Garasino, un espacio recuperado y abierto al encuentro ciudadano.

Durante la celebración, se compartirán lecturas de obras seleccionadas y se rendirá homenaje a Ana María Garasino (1898–1986), destacada novelista entrerriana cuyo nombre llevará el espacio verde de la institución.

Un espacio recuperado para la cultura

El proyecto de recuperación del patio surgió de una preocupación conjunta entre la Dirección y el personal de la Biblioteca, ante el deterioro del lugar y el crecimiento de la maleza, que representaba un riesgo tanto para el patrimonio bibliográfico como para las condiciones de trabajo.

Con su puesta en valor, el espacio se transformará en un ámbito abierto para actividades culturales. La instalación de un deck-escenario permitirá la realización de espectáculos, presentaciones, talleres y encuentros literarios, fortaleciendo la función comunitaria del organismo.

Ganadores del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz

Durante el acto, se entregarán los reconocimientos correspondientes a la nueva edición del concurso literario Juan L. Ortiz, uno de los certámenes más emblemáticos de la provincia:

Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay)

Daniel González Rebolledo (Gualeguay) Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú)

Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú) Tercer premio: Daniel Gustavo Pessarini (Federación)

Menciones especiales:

Primera mención: Sofía González (San Salvador)

Segunda mención: Ernesto Mario Massimini (Paraná)

El jurado estuvo integrado por los escritores Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan, quienes destacaron la calidad y diversidad de las obras presentadas.