La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura, continúa avanzando con la actualización del Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares, una iniciativa que forma parte del Programa de Desarrollo Estadístico incluido en el Proyecto Institucional Bianual 2026-2027.

Desde el inicio de la convocatoria, numerosas bibliotecas de diferentes localidades entrerrianas ya aportaron su información, lo que permitió comenzar a construir una base de datos actualizada sobre el estado y funcionamiento de estos espacios fundamentales para la promoción de la lectura, la educación y la cultura.

Sin embargo, el relevamiento sigue abierto y está dirigido a todas las bibliotecas públicas —municipales, universitarias, pedagógicas y pertenecientes a distintos organismos e instituciones—, así como a las bibliotecas populares de la provincia que todavía no hayan registrado sus datos.

Una herramienta para fortalecer las políticas culturales

El objetivo del relevamiento es conocer la realidad de cada biblioteca entrerriana, recopilando información sobre su infraestructura, los servicios que brinda, los recursos con los que cuenta, su funcionamiento cotidiano y las necesidades que presenta.

Desde la Biblioteca Provincial señalaron que estos datos serán fundamentales para planificar futuras políticas públicas, impulsar acciones de cooperación entre instituciones y contar con un registro actualizado que sirva de referencia para todo el sistema bibliotecario de Entre Ríos.

En ese sentido, también solicitaron la colaboración de municipios, comunas, áreas de Cultura, universidades y demás organismos para difundir la convocatoria y facilitar que todas las bibliotecas de la provincia puedan participar.

Cómo participar

Las instituciones que aún no hayan completado el relevamiento pueden hacerlo mediante el formulario digital habilitado por la Biblioteca Provincial.

Además, quienes necesiten realizar consultas o solicitar información pueden comunicarse al teléfono (343) 4224308 o escribir al correo electrónico [email protected].

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura busca contar con un panorama actualizado de la red de bibliotecas entrerrianas, fortaleciendo un trabajo conjunto que contribuya a preservar y ampliar el acceso al conocimiento, la lectura y el patrimonio cultural en toda la provincia.