La recepción de trabajos se realizará del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2025, inclusive. Las obras deberán enviarse por correo postal o entregarse personalmente en la sede de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, Paraná, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

El certamen, de carácter anual, está organizado por la Biblioteca Provincial —organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos— y busca fomentar la creación poética con temática libre pero vinculada a lo entrerriano. Cada participante podrá presentar un único poema inédito de hasta treinta versos, impreso por triplicado, firmado con seudónimo y acompañado de la documentación requerida.

El jurado, integrado por tres escritores de reconocida trayectoria, otorgará tres premios adquisición: $600.000 para el primer lugar, $400.000 para el segundo y $200.000 para el tercero. También se concederán tres menciones honoríficas. El fallo será inapelable y los resultados se darán a conocer el 11 de octubre de 2025.

No podrán participar personas vinculadas laboralmente a la Secretaría de Cultura ni familiares directos de funcionarios o miembros del jurado. Además, quedan excluidos autores premiados en ediciones anteriores del certamen.

La Biblioteca Provincial reafirma con esta convocatoria su compromiso de promover la literatura y difundir la obra de poetas entrerrianos, honrando la figura de Juan L. Ortiz, uno de los más grandes exponentes de la poesía argentina.