Cultura
La Biblioteca Provincial abre la convocatoria del Concurso Literario “Juan L. Ortiz” 2025
La Biblioteca Provincial de Entre Ríos anunció la apertura de la convocatoria para el Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz” 2025, categoría Poesía, dirigido a escritores mayores de 18 años nacidos en la provincia o con residencia comprobada mínima de tres años.
La recepción de trabajos se realizará del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2025, inclusive. Las obras deberán enviarse por correo postal o entregarse personalmente en la sede de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, Paraná, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
El certamen, de carácter anual, está organizado por la Biblioteca Provincial —organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos— y busca fomentar la creación poética con temática libre pero vinculada a lo entrerriano. Cada participante podrá presentar un único poema inédito de hasta treinta versos, impreso por triplicado, firmado con seudónimo y acompañado de la documentación requerida.
El jurado, integrado por tres escritores de reconocida trayectoria, otorgará tres premios adquisición: $600.000 para el primer lugar, $400.000 para el segundo y $200.000 para el tercero. También se concederán tres menciones honoríficas. El fallo será inapelable y los resultados se darán a conocer el 11 de octubre de 2025.
No podrán participar personas vinculadas laboralmente a la Secretaría de Cultura ni familiares directos de funcionarios o miembros del jurado. Además, quedan excluidos autores premiados en ediciones anteriores del certamen.
La Biblioteca Provincial reafirma con esta convocatoria su compromiso de promover la literatura y difundir la obra de poetas entrerrianos, honrando la figura de Juan L. Ortiz, uno de los más grandes exponentes de la poesía argentina.