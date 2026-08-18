La Biblioteca Popular reclama el pago de subsidios adeudados
Los fondos reclamados son los que garantizan el funcionamiento cotidiano de estas instituciones comunitarias
Nogoyá.– La Biblioteca Popular "Fermín Chávez" de Nogoyá se sumó al reclamo conjunto que las Bibliotecas Populares de Entre Ríos elevaron al Gobierno provincial, exigiendo la regularización y transferencia efectiva de los subsidios establecidos por la Ley Provincial N° 8092 y su modificatoria N° 9094, cuya liquidación se encuentra demorada. Los fondos contemplados por esa normativa son los que garantizan el funcionamiento cotidiano de estas instituciones comunitarias: el mantenimiento del espacio, los talleres educativos y las actividades culturales abiertas a toda la población.
En el comunicado conjunto, las instituciones remarcaron que el financiamiento no es una partida prescindible sino una decisión adoptada por los propios representantes legislativos de la provincia, y exigieron al Poder Ejecutivo su efectivización inmediata. "La cultura no es un gasto: es el cimiento sobre el que un pueblo construye su identidad, su memoria y su felicidad colectiva", señalaron, y advirtieron que la demora excede lo administrativo: "Cuando se demora el financiamiento de la cultura, no se perjudica únicamente a las instituciones, también se posterga el derecho de toda la comunidad".