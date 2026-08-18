Nogoyá.– La Biblioteca Popular "Fermín Chávez" de Nogoyá se sumó al reclamo conjunto que las Bibliotecas Populares de Entre Ríos elevaron al Gobierno provincial, exigiendo la regularización y transferencia efectiva de los subsidios establecidos por la Ley Provincial N° 8092 y su modificatoria N° 9094, cuya liquidación se encuentra demorada. Los fondos contemplados por esa normativa son los que garantizan el funcionamiento cotidiano de estas instituciones comunitarias: el mantenimiento del espacio, los talleres educativos y las actividades culturales abiertas a toda la población.

En el comunicado conjunto, las instituciones remarcaron que el financiamiento no es una partida prescindible sino una decisión adoptada por los propios representantes legislativos de la provincia, y exigieron al Poder Ejecutivo su efectivización inmediata. "La cultura no es un gasto: es el cimiento sobre el que un pueblo construye su identidad, su memoria y su felicidad colectiva", señalaron, y advirtieron que la demora excede lo administrativo: "Cuando se demora el financiamiento de la cultura, no se perjudica únicamente a las instituciones, también se posterga el derecho de toda la comunidad".