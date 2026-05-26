La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, desarrollada en el predio de La Rural bajo el lema “Caminos que nos unen”, cerró el pasado 11 de mayo con un balance altamente positivo, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. La edición dejó como saldo una gran convocatoria de público, un fuerte respaldo a la lectura en formato papel y señales de transformación dentro de la industria editorial.

En este marco, la Biblioteca Popular Orientación volvió a decir presente y aprovechó la oportunidad para ampliar significativamente su acervo bibliográfico. En esta edición, la institución concretó la compra de 260 nuevos ejemplares, que ya fueron incorporados a su catálogo y están disponibles para los socios y lectores.

Como cada año, la biblioteca organizó viajes grupales a la feria, una propuesta que volvió a despertar gran interés en la comunidad. En esta ocasión, se dispusieron dos micros que completaron rápidamente su capacidad, reflejando el entusiasmo sostenido por participar del tradicional encuentro literario.

La bibliotecaria Liliana Müller explicó a Paralelo32 que desde hace años la institución impulsa este tipo de actividades culturales, combinando la visita a la feria con recorridos turísticos y educativos.

“Desde hace varios años organizamos desde la Biblioteca viajes a la Feria, que abre por la tarde, así que a la mañana aprovechamos a pasear por Buenos Aires y conocer museos y lugares turísticos. Este año fuimos a conocer la ciudad de La Plata. Viajamos con 110 personas de todas las edades, desde 4 hasta 78 años, el 2 y el 9 de mayo”, señaló.

Müller destacó además que muchas personas participan todos los años, lo que obliga a renovar permanentemente las propuestas complementarias. “Hay muchos que hacen los viajes todos los años y por eso tenemos que cambiar los lugares de visita por la mañana. Muchos compran el libro que estaban esperando, otros aprovechan las ofertas y otros sólo disfrutan del lugar y de visitar las editoriales. A todos los niños que nos acompañan les regalamos un libro y para los adultos realizamos sorteos de libros”, comentó.

Una experiencia que sigue vigente pese al contexto económico

La bibliotecaria también reflexionó sobre el valor cultural que mantiene la feria, incluso en medio de un escenario económico complejo y del crecimiento de lo digital.

“Para quienes transitamos los pabellones en el predio, la experiencia despierta una mezcla de sensaciones que van desde la fascinación literaria hasta lo abrumador de un lugar con miles de libros, editores, escritores, conferencistas y público. Para los lectores es un recordatorio de que, a pesar de la crisis económica —porque es una realidad que los libros están caros y que sigue el avance digital— el papel y el deseo de encontrarse a través de las historias siguen vivos”, expresó.

260 nuevos libros para todas las edades

Uno de los principales resultados de la participación institucional fue la adquisición de 260 nuevos títulos, realizada en el marco del programa impulsado por la CONABIP (Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares), que otorga descuentos especiales para la compra de material bibliográfico.

“Durante los días 7, 8 y 9 todas las bibliotecas populares tenemos la oportunidad de adquirir el material bibliográfico con un 50% de descuento, dentro del programa de la CONABIP. Compramos 260 títulos para todas las edades y lectores. Tenemos en cuenta sugerencias de los asociados y propuestas de las editoriales”, explicó Müller.

Respecto a las preferencias del público, detalló que actualmente predominan los thrillers psicológicos, sagas de fantasía para jóvenes, novelas históricas, libros de desarrollo personal, psicología e interés general.

En ese sentido, valoró especialmente la posibilidad de incorporar material actualizado en un contexto económico desafiante. “Compramos libros pedidos, además de las últimas novedades y sumando a autores muy leídos”, sostuvo.

Los nuevos ejemplares ya están disponibles

Tras completar el proceso de catalogación y registro, los libros adquiridos ya pueden ser consultados y retirados por los usuarios.

La Biblioteca Popular Orientación atiende de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que los sábados abre de 9:00 a 12:00. La cuota mensual para socios es de 4.000 pesos.

Sobre el movimiento habitual de lectores, Müller señaló que los meses con mayor actividad suelen ser enero y julio, coincidiendo con los períodos vacacionales.

“Hay lectores que leen más en invierno y otros en verano, cuando están más desocupados”, explicó.

Finalmente, destacó que la institución mantiene un flujo sostenido de préstamos domiciliarios, aunque con una dinámica diferente en los hábitos de lectura.

“Desde hace varios años mantenemos la cantidad de libros prestados a domicilio; lo que sí se nota es que hay más lectores que leen menos libros. La cantidad de libros que prestamos es la misma, pero con mayor número de asociados”, concluyó.