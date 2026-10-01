La Biblioteca Popular de Diamante volvió a abrir sus puertas a la comunidad con una jornada que combinó fotografía, literatura, radio y teatro. La propuesta reunió a vecinos de la ciudad y de la zona, que se acercaron para compartir una noche dedicada a distintas expresiones culturales.

Uno de los ejes de la actividad fue “Diamante en Postales”, una propuesta vinculada con la fotografía y la mirada sobre la ciudad. A esto se sumó un encuentro en torno a la literatura, la radio y el teatro, que permitió compartir experiencias y acercar al público a diferentes expresiones artísticas.

La convocatoria ocupó los distintos espacios de la Biblioteca y puso nuevamente en escena el rol que cumplen las instituciones culturales como lugares de participación y encuentro comunitario.

Con una trayectoria de décadas, la Biblioteca Popular de Diamante continúa desarrollando actividades abiertas a la comunidad, vinculando el acceso a la cultura con la participación de artistas, escritores, comunicadores y vecinos.

La jornada dejó así una nueva postal de la vida cultural diamantina, con una institución que mantiene sus puertas abiertas para generar espacios donde la comunidad pueda encontrarse y compartir.