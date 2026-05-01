La Biblioteca Popular Estación Puiggari lanzó una nueva propuesta cultural y recreativa que combina turismo, literatura y paseo urbano bajo la consigna “3 viajes en 1”. La iniciativa contempla la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, junto con recorridos por el Ecoparque y el Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La excursión se realizará el viernes 8 de mayo y, según informaron desde la institución, quedan pocos lugares disponibles, por lo que invitan a quienes estén interesados a contactarse a la brevedad para reservar su lugar. La salida está prevista desde Paraná y recorrerá distintas localidades de la región, incluyendo Oro Verde, Valle María, Cruce de Diamante, Libertador San Martín, Crespo, Ramírez, Hernández, Nogoyá y Lucas González.

En diálogo con Paralelo 32, el presidente de la biblioteca, Matías Velázquez, brindó detalles sobre la propuesta y destacó la continuidad de esta iniciativa, que ya lleva varios años. “Desde hace unos seis años venimos viajando a la feria del libro en Buenos Aires, pero este año quisimos sumar nuevas experiencias para aprovechar mejor la jornada”, explicó.

En ese sentido, detalló que el itinerario fue diseñado teniendo en cuenta que la feria abre sus puertas a partir de las 14:00. “La idea es aprovechar la mañana en la ciudad. Primero visitaremos el Barrio Chino y luego nos trasladaremos al Ecoparque para recorrerlo antes del ingreso a la feria”, indicó.

Velázquez recordó que el grupo ya visitó el Ecoparque el año pasado, cuando se encontraba en proceso de refacción, y destacó los avances logrados. “Hoy es un espacio fabuloso, muy bien acondicionado para que la gente lo disfrute, por eso invitamos a todos los que puedan a sumarse a esta experiencia”, señaló.

El objetivo central del viaje será la visita a la Feria Internacional del Libro, que en esta edición celebra su 50° aniversario, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país y de la región. “Para nosotros es fundamental poder participar, no solo como experiencia cultural, sino también porque nos permite adquirir nuevos libros para la biblioteca”, explicó.

En esa línea, el presidente de la institución comentó que desde la biblioteca se impulsa una convocatoria abierta a la comunidad para sugerir títulos que puedan incorporarse al catálogo. “Buscamos traer libros actuales, los que están en tendencia, y también aquellos que nos sugieren las escuelas, especialmente en áreas como historia, geografía y economía”, indicó.

Más allá de esta propuesta puntual, Velázquez también hizo referencia al presente de la biblioteca y al trabajo que viene realizando la comisión directiva. Destacó especialmente el compromiso del equipo, conformado por cuatro integrantes, que no solo se ocupa de la gestión administrativa, sino también de tareas concretas de mantenimiento y organización.

“Se ha trabajado mucho en la mejora del espacio: se pintó, se ordenaron y clasificaron los libros tanto de forma física como digital. Hoy contamos con un sistema más organizado que facilita el acceso al material”, remarcó.

Asimismo, mencionó que recientemente, en el marco del Día del Libro, se llevó adelante una actividad especial junto con la reapertura del espacio tras las mejoras realizadas. “Tuvimos una muy buena convocatoria, lo que nos impulsa a seguir trabajando para fomentar la cultura y la educación a través de la lectura”, expresó.

Finalmente, desde la institución renovaron la invitación a la comunidad a participar del viaje y de las distintas actividades que impulsan durante el año, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso a la cultura y promoviendo el hábito de la lectura en la región.