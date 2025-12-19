Fin de semana en Paraná
La Bersuit se presentará este viernes a las 20 en el escenario de Viví Paseo 25 de Mayo
La banda de rock Bersuit Vergarabat será una de las principales atracciones de una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo y brindará un recital a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita. El show se enmarca en la propuesta comercial, gastronómica y cultural que se desarrollará sobre la histórica arteria céntrica de Paraná.
El evento contará además con una nutrida grilla artística que incluirá las presentaciones de Roze, LC Kumbia y la Asociación Litoraleña de Blues, entre otros músicos y agrupaciones, ofreciendo una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre.
Viví Paseo 25 de Mayo es una iniciativa impulsada por los comerciantes de la zona, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur). La propuesta busca fortalecer la actividad comercial, promover el encuentro ciudadano y generar un atractivo cultural para vecinos y visitantes que recorren el centro durante las celebraciones de fin de año.
Con acceso libre, la actividad está dirigida a las familias paranaenses y al público en general, así como también a excursionistas y turistas que se acercan a la ciudad por la fecha navideña. Música en vivo, gastronomía y propuestas comerciales se combinarán para transformar a la calle 25 de Mayo en un gran paseo urbano y cultural.