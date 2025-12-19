La banda de rock Bersuit Vergarabat será una de las principales atracciones de una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo y brindará un recital a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita. El show se enmarca en la propuesta comercial, gastronómica y cultural que se desarrollará sobre la histórica arteria céntrica de Paraná.

El evento contará además con una nutrida grilla artística que incluirá las presentaciones de Roze, LC Kumbia y la Asociación Litoraleña de Blues, entre otros músicos y agrupaciones, ofreciendo una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre.

Viví Paseo 25 de Mayo es una iniciativa impulsada por los comerciantes de la zona, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur). La propuesta busca fortalecer la actividad comercial, promover el encuentro ciudadano y generar un atractivo cultural para vecinos y visitantes que recorren el centro durante las celebraciones de fin de año.

Con acceso libre, la actividad está dirigida a las familias paranaenses y al público en general, así como también a excursionistas y turistas que se acercan a la ciudad por la fecha navideña. Música en vivo, gastronomía y propuestas comerciales se combinarán para transformar a la calle 25 de Mayo en un gran paseo urbano y cultural.