Los Decoradores, la banda conformada por exintegrantes de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, que homenajean al grupo en los shows conocidos como «Kermesse Redonda», publicó en su canal oficial de YouTube una versión en vivo de la canción «Juguetes perdidos», como celebración de una fecha tradicional en la historia de la legendaria formación.

El registro fue realizado en uno de los tantos conciertos que el combo conformado por Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri ofreció en Groove, en el barrio porteño de Palermo, y fue compartido ayer en el Día de los Inocentes, un momento del año en que el grupo liderado por el Indio Solari y Skay Beilinson solía realizar shows.

La versión de Los Decoradores de «Juguetes perdidos», tema aparecido originalmente en el disco «Luzbelito» de 1996, cuenta con la participación Jorge Cabrera, Oscar Kamienomosky y Fede García Vior.

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Impulsado por Dawi, la «Kermesse redonda» es un espectáculo que se llevó a cabo por primera vez hace tres años, pero la gran aceptación por parte de un público ávido por escuchar en vivo los clásicos de Los Redondos obligó a funciones permanentes.

Aunque este año no pudo mantenerse la continuidad debido a la suspensión de espectáculos por la pandemia de coronavirus, el grupo encontró una manera de mantener su actividad a partir de la publicación de este video.

Cabe recordar que en los años `80 era una especie de tradición que cada 28 de diciembre se llevara a cabo algún concierto de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.