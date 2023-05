Crespo– En entrevista telefónica con Paralelo 32 el pasado viernes 28 en horas de la tarde, el intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, se refirió al proyecto del puente Paraná Santa Fe y a las obras complementarias que se licitarán en forma conjunta en el tercer trimestre del año 2017, para iniciar la construcción en 2018.

El titular del Ejecutivo paranaense participó el lunes 24 de la reunión en Santa Fe donde se llegó a un acuerdo en torno al enlace vial y se definió la ubicación del puente con todas las obras complementarias para conectarlo rápidamente con las rutas de ambas provincias.

“La construcción de este puente –recordó Varisco- es un compromiso de la campaña electoral de Mauricio Macri y una vez que asumió como presidente se fue avanzando en el tema sin parar, todos los días. Primero una consultora que debía definir la traza y el proyecto ejecutivo. La traza se terminó de anunciar el día lunes. En el caso del Paraná el cruce en el río será aguas arriba del túnel, a la altura del Camping la Toma Vieja. De allí habrá una ruta totalmente nueva, que conectará con el acceso norte. En el acceso norte –aclaró- ya se está construyendo la segunda mano que va desde Gobernador Maya hasta la ruta 12 que va hacia Cerrito. A partir de ahí una circunvalación externa a la ciudad de Paraná unirá la ruta 12 con la 18 que viene de Viale, en un giro hacia la derecha, la otra 12 que viene de la ciudad de Crespo y termina en la 11 que viene de Diamante”.

Explicó que esta obra complementaria “va a dar un circuito al tránsito pesado para que no entre a nuestra ciudad”.

Varisco reiteró lo que ya se había comunicado a los medios: “del lado de Santa Fe se definió y esto fue el anuncio del día lunes que la traza va a utilizar la ruta 168 y terminará en la circunvalación de la ciudad de Santa Fe, para la conexión rápida de la autopista Santa Fe-Rosario. Aparte se anunció que en el tercer trimestre del año 2017 se licitará y en el año 2018 estará en construcción.

– ¿Cómo sigue el proceso?

– Se va a licitar todo junto, no es que primero el puente y después las conexiones, sino todo junto. Se prevé una obra de unos mil millones de dólares y ahora hay que esperar que la consultora contratada a tal efecto, que ya está trabajando en el proyecto ejecutivo y en los pliegos de licitación, termine ese trabajo, que será de casi un año y ahí se va a proceder a la licitación.

Autovía Crespo-Paraná

– En Crespo hay un interés muy especial sobre la posibilidad de que la autovía Crespo-Paraná forme parte de ese proyecto. ¿Qué decisiones hay al respecto?

– Con el intendente de Crespo venimos haciendo fuerzas por la autovía Paraná Crespo porque tiene el tránsito más importante de la región, podría decirse. El gobernador licitó y en noviembre va a empezar la construcción de la autopista entre Paraná y Oro Verde. Se está construyendo la otra mano del acceso Norte a Paraná y también se hará el otro tramo de circunvalación cuando usted viene de Crespo y llega a San Benito; esos 3 km que van de San Benito a la Circunvalación de Paraná, en ese puente trunco que está sobre calle Almafuerte.

– Esta son la obras que están aseguradas y nosotros estamos peleando fuertemente junto al intendente de Crespo para que el año próximo esté incluida la autovía Paraná-Crespo, esos 40 km que son los más transitados, más que los otros accesos que tiene la ciudad de Paraná.

– ¿Entonces, no está incluida la autovía Crespo-Paraná en el proyecto del puente Paraná-Santa Fe?

– – No, no. No se ha hablado dentro del proyecto del puente. Pienso que va a haber tiempo. Este lunes tuvo lugar la reunión de la unidad de gestión, donde primero nos dieron las definiciones que se iban tomando y luego se transmitió esto a la prensa; en ese ámbito no se ha hablado de la autovía con Crespo. Creo que habrá que buscarle otro presupuesto y por otro lado a una obra que es muy importante y que a los paranaenses nos interesa mucho que es la autovía Paraná-Crespo.

– Cuando el gobernador Bordet organizó una jornada de trabajo con todo su gabinete en Crespo a comienzos de abril, dijo que esta obra corría con ventajas por tener ya un proyecto. Pero hasta donde hemos podido averiguar, lo único que existe es un anteproyecto de Vialidad Provincial del que no habría constancia en Vialidad Nacional. Faltaría el proyecto ejecutivo.

– Eso es lo primero que hay que ir haciendo, pero me consta, porque lo he hablado con el gobernador y sé que a él le interesa construir la autovía Paraná-Crespo. Se habló cuando el gobernador viajó a China para tomar un préstamo para un acueducto para el norte de la provincia. Se habló allí de la posibilidad de tomar este crédito de la República Popular China e incluir esta obra. Pero la verdad que hoy no hay noticias al respecto. Lo que creo es que, así como se está haciendo la autopista Paraná-Concordia, que en este período de gobierno se tiene que concretar Paraná-Crespo.

– En esta situación, con un ex gobernador Urribarri que había prometido inaugurar la autovía en 2015, los plazos se correrían demasiado.

Sí, sí, pero creo que Vialidad Nacional hoy está abierta a todas las propuestas. Le digo porque he tenido oportunidad de charlar muchas veces, es más, el día miércoles estuve con el administrador, el ingeniero Iguacel hablando temas de la ciudad de Paraná. Creo que va a haber posibilidades de plantear con mucha fuerza la autovía Paraná-Crespo.