Desde la AEA, indicaron que durante octubre se podrán realizar “observaciones telescópicas de la Luna con sus cráteres, del planeta Júpiter con sus bandas atmosféricas y satélites galileanos y Saturno con sus anillos, y de objetos de espacio profundo como nebulosas y cúmulos estelares”.

De la misma manera, quienes se acerquen al observatorio podrán “apreciar en el museo espacial, meteoritos (entre los que se encuentran los fragmentos del meteorito Berduc, caído en Entre Ríos en 2008), restos de la estación orbital soviética Salyut 7 (caída en Entre Ríos en 1991) e imágenes astronómicas”.

No obstante, aclararon que “en caso de que el cielo se encuentre nublado o inestable, las actividades se suspenden”.

Para llegar al observatorio se debe ingresar por el camino de acceso a la escuela agrotécnica J. B. Alberdi, a unos 400 m de ella.

La entrada general tiene un costo de 50 pesos por persona.

Por su parte, las escuelas y grupos pueden visitar el observatorio durante todo el año en días y horarios a convenir. La AEA realiza además, charlas en los establecimientos educativos que lo soliciten.

Por consultas los interesados pueden comunicarse de la siguiente manera:

Tel: 0343-4247119

Cel: 0343-154173869

E-Mail: [email protected]

Facebook: Asociación Entrerriana de Astronomía – Observatorio de Oro Verde

Twitter: @ObservatorioAEA

Por último, destacaron que “debido a la imprevisibilidad del clima o ante cualquier otra eventualidad, se recomienda llamar o mandar un mensaje antes de ir al Observatorio”.