Nogoyá.- Uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad y punto de encuentro para la música y el teatro, ha sido condecorado por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER). Se trata de la Asociación Cultural Nogoyá que ha sido declarada de interés por el organismo provincial en sus 77 años de historia.

El titulo honorifico fue otorgado semanas atrás en ocasión que se presentara una velada teatral, en donde estuvo presente Carina Resnisky, la representante del ConTIER en la Región 1, que integran los departamentos Uruguay, Tala, Victoria y Nogoyá.

Resnisky valoró en rueda de prensa la trayectoria de la institución local, “esta Declaración de Interés a la Asociación Cultural es un reconocimiento a su labor sostenida con tesón, con confianza y siempre apuntando a brindar la cultura para para la comunidad.

En esta región hay mucha producción, hay producción de obras y debemos encarar el plan de fortalecer el teatro mediante giras, capacitaciones y obras en toda la provincia. Estamos fomentando ahora la circulación entre regiones y además se están promoviendo convocatorias para producir obras, para producir eventos, siempre estimulando la producción del teatro independiente” explicó la representante de la compañía provincial.

Si bien la declaración de interés es un mero título honorifico, desde el ConTIER consideran a la misma como un beneficio que desenlaza en la visibilización del público, no solo de Nogoyá sino de toda la provincia.

“Así también se ha reconocido a la Agrupación Cultural Victoria en sus 78 años; en fin es visibilizar todos los espacios que están en la provincia y crear circuitos para que la comunidad teatral sepa que está referencia teatral cuenta con una sala preciosa que debemos rescatar y valorizar. La Cultural de Nogoyá es una sala muy linda con unas características muy especiales que no se encuentran en la provincia. Así que felicitamos al grupo de personas que la sostiene, a las comisiones directivas que a lo largo de los años han pasado por este espacio, han cuidado y mantenido viva la llama de la cultura” expresó Resnisky y felicitó a la comunidad nogoyaense por mantener vivo el espacio garantizando el aforo en cada espectáculo que se presenta.

En representación de la Asociación Cultural, Daniel Albornoz se mostró orgulloso “por recibir la distinción que viene a poner en valor el trabajo en equipo que se realiza a pulmón desde hace muchos años para brindar cultura a la comunidad y sobre todo teatro”.

Consideró que, si bien no son tiempos óptimos para el teatro independiente, “de a poco se va saliendo a flote con el acompañamiento de la gente. Este reconocimiento es una caricia al alma para el equipo, más allá de los cargos que ocupamos, los rótulos son solo eso, rótulos; después trabajamos todos mancomunadamente para llevar adelante la asociación y acercar cultura a la gente, hoy el mayor desafío es seguir trabajando” definió.