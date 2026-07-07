En el marco de la Cena por el Día Nacional de la Avicultura, realizada el pasado sábado 4 de julio, la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura rindió un reconocimiento especial a tres de los dirigentes que condujeron la institución durante las últimas dos décadas: Arnoldo Fontana, Carlos Folmer y Luis Niderhaus.

El homenaje tuvo un significado especial, ya que este año la entidad celebra 55 años de trayectoria, consolidándose como una de las instituciones más representativas del sector avícola y de la comunidad crespense.

La presidenta de la Asociación, Mariela Galinger, fue la encargada de encabezar el reconocimiento y recordó que la historia de la institución comenzó el 26 de junio de 1971, cuando un grupo de productores y referentes del sector decidió conformar una organización destinada a promover el desarrollo de la actividad avícola.

“Los estatutos, por sí solos, no construyen una institución. Son las personas las que les dan vida”, expresó durante su discurso.

Una historia ligada al crecimiento de Crespo

Galinger destacó que, a lo largo de más de cinco décadas, distintas comisiones directivas sostuvieron el trabajo institucional que permitió acompañar el crecimiento de una actividad que transformó a Crespo en uno de los principales polos avícolas del país.

En ese recorrido, señaló que la Asociación fue protagonista de iniciativas que hoy forman parte de la identidad local, como la Fiesta Nacional de la Avicultura y la tradicional Cena por el Día Nacional de la Avicultura, espacios destinados a reconocer el trabajo de productores, empresas e instituciones vinculadas al sector.

Reconocimiento a quienes condujeron la institución

El homenaje estuvo dirigido a Arnoldo Fontana, Carlos Folmer y Luis Niderhaus, expresidentes que aún acompañan la vida institucional de la entidad y que, desde distintos momentos, asumieron la responsabilidad de conducirla.

La presidenta remarcó que cada gestión fue posible gracias al trabajo colectivo de comisiones directivas, colaboradores y familias que sostuvieron el funcionamiento de la Asociación de manera desinteresada.

“Detrás de cada presidencia hubo equipos de trabajo, familias que acompañaron y dirigentes que entregaron horas de su vida para que esta Asociación siguiera creciendo”, afirmó.

Un reconocimiento a toda una generación de dirigentes

Durante la ceremonia también se recordó al primer presidente de la institución, Juan Federico Schmidt, y a los integrantes de la comisión directiva fundadora, quienes impulsaron la creación de la entidad hace 55 años con el propósito de representar y fortalecer a la producción avícola entrerriana.

El reconocimiento, sin embargo, trascendió los nombres propios.

“Este homenaje es también para todas las personas que pensaron más allá de su tiempo y trabajaron por el bien común. Gracias a ese compromiso, la Asociación continúa siendo una institución vigente y un actor fundamental para el desarrollo de la avicultura y de nuestra comunidad”, concluyó Galinger.