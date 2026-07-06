La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura realizó el sábado por la noche la tradicional Cena por el Día Nacional de la Avicultura, encuentro que reunió en Crespo a representantes de toda la cadena avícola, funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales, empresarios, productores, profesionales e instituciones vinculadas al sector.

En el marco de la celebración, la entidad presentó institucionalmente a la nueva Comisión Directiva que conducirá la Asociación durante los próximos dos años, presidida por Mariela Galinger, quien además brindó un discurso en el que repasó la historia de la institución, analizó la actualidad de la actividad y planteó los principales desafíos para el futuro de la avicultura entrerriana.

Durante su mensaje, Galinger destacó que la Asociación cumple este año 55 años de vida institucional, recordando que fue creada el 26 de junio de 1971 con el objetivo de representar al sector avícola y convertirse en un ámbito permanente de articulación entre productores, empresas, instituciones y organismos públicos.

"La Asociación nunca fue solamente la organizadora de una fiesta. Desde sus orígenes ha trabajado para defender al sector, fortalecer la identidad avícola de Crespo y promover iniciativas que acompañen el desarrollo productivo de la región", expresó.

La presidenta puso en valor el aporte de la avicultura al crecimiento de Entre Ríos, señalando que la actividad genera miles de puestos de trabajo, transforma materias primas en alimentos de alto valor agregado, incorpora innovación tecnológica y favorece el arraigo de las familias en las comunidades del interior.

Reclamos para mejorar la competitividad

Aprovechando la presencia de autoridades provinciales y legisladores nacionales, la Asociación planteó dos temas que considera prioritarios para fortalecer la competitividad del sector.

En primer lugar, solicitó abrir una instancia de diálogo para revisar la situación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que actualmente continúan tributando los productores avícolas integrados en Entre Ríos, al considerar que representa una carga que afecta la competitividad de una de las principales economías regionales de la provincia.

Asimismo, pidió el acompañamiento de los legisladores nacionales para impulsar el tratamiento del proyecto de ley que propone reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA aplicable a los huevos frescos y ovoproductos, equiparándola con la vigente para otras proteínas animales.

Según se destacó durante el acto, la iniciativa busca corregir una asimetría tributaria vigente desde la reforma fiscal de 2017 y contribuir al crecimiento de una actividad con fuerte potencial de desarrollo.

Una Universidad Avícola para Crespo

Uno de los anuncios centrales de la noche fue la presentación de un proyecto de largo plazo impulsado por la Asociación: promover la creación de una Universidad Avícola, orientada a la formación de profesionales especializados y al desarrollo científico y tecnológico aplicado a toda la cadena productiva.

La propuesta apunta a consolidar a Crespo como el principal polo educativo, científico y tecnológico de la avicultura argentina, fortaleciendo el trabajo conjunto entre universidades, organismos de investigación, empresas y el Estado.

La futura institución proyecta desarrollar carreras y programas vinculados con producción avícola, genética, sanidad, nutrición, sustentabilidad, innovación e investigación aplicada, respondiendo a las demandas actuales y futuras del sector.

"Las grandes transformaciones comienzan cuando alguien se anima a soñarlas. Queremos convocar a todos los actores comprometidos con el desarrollo de Entre Ríos para trabajar juntos y convertir este proyecto en una realidad", afirmó Galinger.

Compromiso con el desarrollo regional

Durante su intervención, la presidenta también destacó el trabajo que la Asociación viene desarrollando junto a universidades, organismos públicos e instituciones de la sociedad civil.

Entre las iniciativas mencionó la organización del Seminario Internacional de Avicultura, realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, el INTA y el Instituto de Estudios Sociales, además del convenio celebrado con la organización Suma de Voluntades para incorporar el huevo en la alimentación de niños que asisten a merenderos de Paraná.

Finalmente, agradeció el acompañamiento permanente de las empresas, instituciones y productores que respaldan el trabajo de la Asociación, así como el compromiso de quienes integran la nueva Comisión Directiva.

"La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura cumple 55 años con el mismo espíritu con el que fue creada: ser un espacio de encuentro, diálogo y trabajo colectivo. Seguiremos defendiendo a la producción, promoviendo el desarrollo regional y generando ámbitos para pensar juntos el futuro de una de las actividades más importantes de Entre Ríos", concluyó.