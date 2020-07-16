Este viernes 17 de julio a las 18 hs en vivo y de manera virtual, la arquitecta e investigadora Soledad Ferrería dialogará con el Director de Formación y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura, Federico Prieto. El encuentro se llevará a cabo desde las 18hs, en transmisión simultánea por la cuenta oficial en facebook “Cultura Entre Ríos” y por el canal de cable regional T5 Satelital.

El ciclo Factor río: Diálogos de afluencias culturales: propone repensar y reconocer creadores y su prácticas culturales en las orillas de todos los ríos, en la voz de referentes culturales y artísticos de la provincia. El ciclo se desarrolla con formato entrevistas en vivo con la consigna el río como concepto nodal. El río cobra protagonismo como ideario multidimensional y atemporal; así cada invitado navegará por las corrientes del arte, la historia y la cultura, sus vidas y la relación con el/los ríos, ya sean conocidos o metafóricos.

Las charlas se proponen como un diálogo ameno y accesible, donde la voz de cada protagonista es una invitación a conocer y a reconocer el vínculo con el río. Todos los viernes de julio cambian las figuras de entrevistada/os y entrevistadores.

Sobre la entrevistada Soledad Ferrería

Soledad Ferrería es arquitecta, egresada de la FADU – Universidad de Buenos Aires (2002) y con estudios de posgrado en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad Torcuato Di Tella y de Diseño de Mobiliario en FADU – UBA. Actualmente cursa la Maestría en Arquitectura del Paisaje en la UNR. Desde el año 2006 tiene su estudio en la ciudad de Victoria – Entre Ríos, desde donde desarrolla su profesión, con diferentes equipos, según los proyectos y sus escalas. Trabaja fuertemente cuestiones proyectuales, atravesadas por la investigación y registros variados.

Desde el año 2011 lleva adelante la asociación civil Taller Flotante, plataforma de proyectos relacionados al territorio islas y costa de la cuenca sur del Plata – Paraná. Es un espacio de producción, investigación y experimentación extra disciplinar y autogestivo.

Próximos encuentros

Viernes 24 de julio: Selva Almada dialoga con Francisca D’Agostino

Viernes 31: Carlos Negro Aguirre dialoga con Germán Andrés Gómez

Cabe destacar que todas las charlas quedan subidas y disponibles en el canal oficial de YouTube de Cultura Entre Ríos. Los encuentros junto a Liliana Herrero y a Mauricio Dayub están disponibles en línea para las y los interesados que no pudieron ver los primeros capítulos.