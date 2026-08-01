Esta semana el gobierno de la provincia publicó que, a través de la intervención de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, las empresas de colectivos nacionales que realizan recorridos dentro del territorio provincial adecuaron el precio de los pasajes a la tarifa vigente establecida por la provincia. Agregan que la medida beneficia a miles de usuarios con reducciones significativas en distintos corredores.

“A partir de un trabajo de fiscalización e intimaciones, llevado adelante por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las empresas nacionales que suben y descienden pasajeros en localidades entrerrianas comenzaron a aplicar la tarifa regulada por la provincia en los tramos interurbanos”.

Los controles se realizaron en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Colón y otras localidades, con el objetivo de garantizar que las empresas respetaran la tarifa máxima fijada para los recorridos que se desarrollan dentro de la provincia.

Sigue la información explicando que “la adecuación se produjo luego de que el gobierno de Entre Ríos advirtiera a las empresas que el incumplimiento de la normativa podría derivar en la suspensión de los subsidios provinciales que perciben por los servicios de jurisdicción. Tras las intimaciones, las firmas comenzaron a ajustar el valor de los boletos”.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó que una resolución dictada en mayo de este año estableció una tarifa máxima de 147 pesos por kilómetro para los servicios de jurisdicción provincial.

Finalmente sostienen que la provincia continuará con las tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y sostener una política de transporte que priorice el acceso de los usuarios a tarifas justas y acordes con los servicios que se prestan en Entre Ríos.

Qué pasa en nuestra ciudad

Ante esta información, Paralelo32 consultó en las ventanillas de empresas que cubren el transporte de pasajeros interurbano en la terminal local. Desde nuestra ciudad a Paraná, Gualeguay y Gualeguaychú no experimentaron ninguna reducción en los precios de pasajes de las empresas Jovi Bus, Nuevo Expreso, San José, Rápido Tata. incluyendo una línea que hace escala en Crespo.

La única frecuencia que bajó el monto fue a Nogoyá y viceversa, según tarifa de las empresas San José | Rápido Tata, Costera Criolla, Río Uruguay.

Desde Victoria a:

- Paraná $18.000 (sin modificación)

- Gualeguay $ 15.500 (sin mod.)

- Gualegchú $ 27.500 (sin mod.)

- Nogoyá $ 6.000 (antes costaba $ 8.000)

Rosario $ 14.000 (sin mod.)