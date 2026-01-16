Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. El resultado volvió a encender una señal de alarma: 966 conductores fueron sancionados por circular con alcoholemia positiva.

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos, que derivaron en 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

Entre los registros más elevados de alcoholemia detectados se encuentran:

Más de 3 g/l (por encima del máximo de medición) en General Güemes, Salta.

(por encima del máximo de medición) en General Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

en Gualeguaychú, Entre Ríos. 2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.

en Ruta Nacional 12, Misiones. 2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

en Gualeguaychú, Entre Ríos. 2,48 g/l en RN 117 y RN 14, Corrientes.

De esta manera, Gualeguaychú aparece con dos de los registros más altos del país, una situación que preocupa a las autoridades por el riesgo extremo que implica conducir bajo los efectos del alcohol.

Otras infracciones detectadas

Además de los casos de alcoholemia positiva, los controles permitieron identificar:

838 infracciones por falta de RTO/VTV.

por falta de RTO/VTV. 586 por no portar la documentación obligatoria.

por no portar la documentación obligatoria. 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

por no utilizar el cinturón de seguridad. 372 por patentes faltantes o tapadas adrede.

por patentes faltantes o tapadas adrede. 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de altísimo riesgo.

Desde la ANSV remarcaron que estas conductas impactan de manera directa en la seguridad vial y recordaron que conducir implica una responsabilidad individual indelegable. “Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada”, señalaron desde el organismo.

Durante las fiscalizaciones, los agentes verifican la documentación obligatoria, el consumo de alcohol, el uso de elementos de protección y la correcta colocación de patentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales.

Controles al transporte de carga y pasajeros

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles específicos al transporte de carga y pasajeros. En la primera quincena de enero se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.

Datos clave de la primera quincena

Vehículos controlados: 231.962

Sanciones totales: 5.085

Alcoholemia positiva: 966

Falta de RTO/VTV: 838

Falta de documentación: 586

No uso de cinturón: 586

Patentes irregulares: 372

Uso indebido de banquina: 30

Alcoholemia más alta: más de 3 g/l en un motociclista en Salta

Desde los organismos de control insistieron en que la prevención es clave para reducir la siniestralidad vial y reiteraron el mensaje central: conducir alcoholizado, sin documentación o sin medidas de seguridad no es un error menor, sino una conducta que pone en riesgo la vida propia y la de los demás.