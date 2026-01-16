Agencia Nacional de Seguridad Vial
La ANSV sancionó a 966 conductores por alcoholemia positiva: Gualeguaychú entre los registros más altos
Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. El resultado volvió a encender una señal de alarma: 966 conductores fueron sancionados por circular con alcoholemia positiva.
En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos, que derivaron en 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.
Entre los registros más elevados de alcoholemia detectados se encuentran:
- Más de 3 g/l (por encima del máximo de medición) en General Güemes, Salta.
- 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.
- 2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.
- 2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.
- 2,48 g/l en RN 117 y RN 14, Corrientes.
De esta manera, Gualeguaychú aparece con dos de los registros más altos del país, una situación que preocupa a las autoridades por el riesgo extremo que implica conducir bajo los efectos del alcohol.
Otras infracciones detectadas
Además de los casos de alcoholemia positiva, los controles permitieron identificar:
- 838 infracciones por falta de RTO/VTV.
- 586 por no portar la documentación obligatoria.
- 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.
- 372 por patentes faltantes o tapadas adrede.
- 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de altísimo riesgo.
Desde la ANSV remarcaron que estas conductas impactan de manera directa en la seguridad vial y recordaron que conducir implica una responsabilidad individual indelegable. “Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada”, señalaron desde el organismo.
Durante las fiscalizaciones, los agentes verifican la documentación obligatoria, el consumo de alcohol, el uso de elementos de protección y la correcta colocación de patentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales.
Controles al transporte de carga y pasajeros
En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles específicos al transporte de carga y pasajeros. En la primera quincena de enero se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.
Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.
Datos clave de la primera quincena
- Vehículos controlados: 231.962
- Sanciones totales: 5.085
- Alcoholemia positiva: 966
- Falta de RTO/VTV: 838
- Falta de documentación: 586
- No uso de cinturón: 586
- Patentes irregulares: 372
- Uso indebido de banquina: 30
- Alcoholemia más alta: más de 3 g/l en un motociclista en Salta
Desde los organismos de control insistieron en que la prevención es clave para reducir la siniestralidad vial y reiteraron el mensaje central: conducir alcoholizado, sin documentación o sin medidas de seguridad no es un error menor, sino una conducta que pone en riesgo la vida propia y la de los demás.