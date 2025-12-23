La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la hidrovía, cuya apertura de ofertas fue fijada para el 27 de febrero de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 67/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según la normativa, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones que regirán el proceso destinado a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado de la vía fluvial, considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto conocido como Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, alcanzando la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. La concesión incluye las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y el tramo Paraná–Océano Atlántico.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, procesados por Agencia Noticias Argentinas, la Vía Navegable Troncal concentra alrededor de 60 terminales portuarias y por ella se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, lo que la convierte en un eje central del sistema logístico nacional.

La fecha límite para la presentación de ofertas fue establecida para el 27 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR. Este nuevo llamado se produce luego de que la Licitación N° 1/2024 fuera dejada sin efecto en febrero de 2025, tras haberse registrado una única oferta, presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV.

Para la elaboración de los nuevos pliegos, la ANPYN impulsó una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria y contó con un informe de recomendaciones elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Además, se llevó a cabo una audiencia pública informativa el 3 de noviembre de 2025 y un procedimiento de observaciones previas que recibió un total de 40 presentaciones de distintos sectores interesados.

El artículo 4° de la resolución designó a los miembros titulares de la Comisión Evaluadora, que estará integrada por Ariel Romeo Cherubini, Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro, quienes tendrán a su cargo el análisis de las propuestas técnicas y económicas que se presenten en el proceso licitatorio.

La ANPYN fue creada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 como un ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, y actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos, concentrando ahora las competencias en materia portuaria y de navegación.