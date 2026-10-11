La obra de ampliación del sistema de desagües cloacales de Villaguay registra un avance físico del 25,79%. Con una inversión superior a los 21.900 millones de pesos, los trabajos apuntan a extender la cobertura del servicio y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad.

Autoridades nacionales, provinciales y municipales realizaron una recorrida técnica para supervisar el estado de la obra y coordinar acciones que permitan garantizar la continuidad de los trabajos. La ejecución está a cargo de la empresa Rovella Carranza SA.

Durante la visita, el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado para avanzar con el proyecto.

“Gracias a las gestiones nacionales del gobernador, logramos articular el trabajo de Nación, Provincia y Municipio para continuar con esta obra”, señaló. También remarcó su importancia para ampliar el servicio de saneamiento y mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, valoró el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. “Cuando trabajamos en equipo, dejando de lado las cuestiones menores, los ciudadanos salen beneficiados”, afirmó.

Una obra de saneamiento para Villaguay

La ampliación del sistema cloacal es considerada una intervención estratégica para el desarrollo urbano de Villaguay, ya que permitirá extender la cobertura de saneamiento a una población de más de 40.000 habitantes.

Además de mejorar las condiciones de vida de los vecinos, el proyecto apunta a fortalecer la infraestructura sanitaria y contribuir a la protección ambiental.

La recorrida permitió revisar el estado de ejecución y avanzar en las gestiones vinculadas con la continuidad de los trabajos.

También recorrieron la obra de agua potable en Concordia

La actividad en Villaguay dio continuidad a una visita realizada en Concordia, donde las autoridades supervisaron la obra del Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable.

Según los datos oficiales, esa intervención registra un avance del 88% y forma parte de las obras consideradas prioritarias para 2026.

De la recorrida en Villaguay participaron el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; el ministro Hernán Jacob; el coordinador de la cartera provincial, Gonzalo Atencio; el director de Hidráulica, Oscar Pintos; legisladores y autoridades locales.