Con más de un siglo de historia, la cooperativa se consolida como un pilar del entramado productivo y social de Crespo. “Es parte de la historia de la ciudad, de esa cultura del trabajo y del emprendedurismo”, expresó Maier, al destacar el vínculo casi fundacional entre la institución y la comunidad.

Una historia de crecimiento y adaptación

La Agrícola Regional nació al calor de las primeras organizaciones de productores que buscaban mejores condiciones para comercializar su producción y acceder a insumos. Desde entonces, su evolución estuvo marcada por una característica central: la capacidad de adaptarse.

“No es que se quedaron en una sola actividad, sino que ya a los pocos años empezaron a diversificarse”, explicó Maier, al repasar cómo aquella iniciativa inicial fue ampliándose hacia distintos rubros como el agro, supermercados, combustibles, seguros y servicios.

En ese camino, también hubo decisiones difíciles. “No todas las decisiones son simpáticas, pero hacen a preservar lo más importante, que es la continuidad de la cooperativa”, remarcó el gerente, subrayando la importancia de sostener el proyecto colectivo a lo largo del tiempo.

Un presente con fuerte impacto regional

Actualmente, la cooperativa cuenta con unos 600 colaboradores, de los cuales cerca de 400 se desempeñan en Crespo, lo que refleja su peso en la economía local. Además, mantiene una fuerte presencia en distintas localidades entrerrianas a través de sucursales y servicios.

En términos productivos, Maier destacó que la actual campaña agrícola muestra resultados positivos, especialmente en trigo y maíz, con volúmenes récord que dinamizan toda la cadena: desde la logística hasta la comercialización de insumos y combustibles.

Innovación, eficiencia y nuevos proyectos

De cara al futuro, la estrategia de la cooperativa está enfocada en mejorar la eficiencia y consolidar las actividades existentes. Entre las principales inversiones, se destacan los avances en energía solar —con múltiples plantas en funcionamiento— y la modernización de procesos productivos.

También sobresale el crecimiento del proyecto de nuez pecán, que incluye exportaciones y ampliaciones en infraestructura, así como el desarrollo del sector avícola y la diversificación de servicios en distintas sucursales.

Celebraciones y comunidad

En el marco del aniversario, La Agrícola Regional llevó adelante diversas actividades abiertas a la comunidad, como promociones comerciales, sorteos y propuestas recreativas. Como cierre, se anunció un evento musical en la ciudad, reforzando el vínculo histórico entre la cooperativa y los vecinos.