Una de las iniciativas destacadas son las trivias presenciales que se desarrollarán en los supermercados minoristas de Crespo, Hernández y Nogoyá. La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años, quienes serán invitados de manera aleatoria por el personal de LAR a responder tres preguntas relacionadas con la historia de la cooperativa, su aniversario y sus sucursales.

Conocé las bases y condiciones de las Trivias LAR

Aquellos participantes que respondan correctamente al menos dos de las tres consignas accederán a órdenes de compra por $150.000, mientras que quienes no alcancen ese puntaje recibirán un obsequio especial. En total, se entregarán 20 órdenes de compra distribuidas entre las distintas localidades, en una iniciativa que busca fortalecer el vínculo con los asociados y generar una experiencia cercana y dinámica en los espacios comerciales.

Las celebraciones también tendrán su correlato en el ámbito digital, con sorteos a través de redes sociales que permitirán ampliar la participación y ofrecer múltiples premios a la comunidad.

Conocé las Bases y condiciones del Sorteo Aniversario LAR

Como cierre de los festejos, el jueves 30 de abril, de 19:30 a 21:00 horas, se realizará un evento abierto en la emblemática esquina de San Martín y Moreno, en Crespo. La jornada contará con la participación de la Orquesta Municipal y el Coro del Centenario, en un encuentro pensado para compartir, celebrar y reconocer la trayectoria institucional de LAR.