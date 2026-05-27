Según el Índice General de Actividad (IGA), la actividad económica se mantuvo sin variaciones en comparación con abril del año pasado y registró una caída del 0,7% respecto de marzo. Con estos números, el primer cuatrimestre del año acumula una baja del 0,3%.

Desde la consultora señalaron que “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante”, luego del fuerte crecimiento observado el mes anterior. El comportamiento desigual entre rubros continúa siendo una de las principales características del escenario económico actual.

Entre los sectores con mejor desempeño se ubicaron minas y canteras, con un crecimiento interanual del 7,3%, y electricidad, gas y agua, que avanzó un 7,2%.

En contrapartida, la industria manufacturera volvió a exhibir números negativos, con una caída del 2%, mientras que el comercio retrocedió 2,4%.

El informe remarca que ambos sectores continúan siendo los más afectados por la desaceleración económica. En ese sentido, se destacaron fuertes bajas en algunos indicadores específicos, como la producción automotriz, que cayó 17,5%, y los despachos de cemento, con una retracción del 13,1%.

Por otro lado, el sector agropecuario mostró una mejora interanual del 3,6%, aunque con comportamientos diferentes hacia el interior de la actividad. Mientras algunas áreas lograron sostener el crecimiento, la ganadería registró una caída significativa del 11,9%, vinculada principalmente a la retención de hacienda.

El estudio también analiza las perspectivas para los próximos meses. Desde la consultora consideran que una eventual desaceleración de la inflación podría generar una recuperación gradual en los ingresos de las familias y mejorar la confianza de los consumidores.

Sin embargo, advirtieron que no esperan cambios inmediatos en la actual “dinámica de marcha a dos velocidades”, donde algunos sectores muestran señales de recuperación mientras otros continúan afectados por la caída del consumo y la retracción de la actividad productiva.

El Índice General de Actividad que elabora la consultora se construye a partir de 122 series estadísticas y busca anticipar la evolución de la economía nacional con menor demora que otros indicadores oficiales.